Το ρολόι που μετρά αντίστροφα για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων έχει ήδη τοποθετηθεί στο Παρίσι που σε έναν χρόνο από σήμερα, υποδέχεται όλο τον πλανήτη…

Εν μέσω περιόδου κοινωνικού αναβρασμού, η Γαλλία και το Παρίσι προχωρά με τις εργασίες του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Από σήμερα μετρά αντίστροφα καθώς σε έναν χρόνο ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης και συμβολικά χθες ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, έκανε μία επίσκεψη στο Ολυμπιακό Χωριό που σε μεγάλο ποσοστό είναι έτοιμο.

Είδε από κοντά την πρόοδο των εργασιών όπως και τα δωμάτια που είναι έτοιμα, την ώρα που ο Μακρόν από τη Νέα Καληδονία, δήλωνε πως η χώρα του θα είναι απόλυτα έτοιμη για υποδεχτεί τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες.

With #1YearToGo for @Paris2024, IOC President Thomas Bach had a preview of what athletes can expect from the Olympic Village at #Paris2024.



He said: “This Olympic Village will be their home, and from what I saw, everything has been done to make their experience unforgettable.” pic.twitter.com/kJwm2H3B5L