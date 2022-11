Ένα από τα σύμβολα που έχει συνδεθεί με τη γαλλική επανάσταση, ο Φρυγικός σκούφος, επιλέχθηκε ως οι μασκότ των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Η Οργανωτική Επιτροπή «Παρίσι 2024» θέλησε να πρωτοτυπήσει, επιλέγοντας ένα από τα σύμβολα της γαλλικής επανάστασης, σύμβολο της ελευθερίας.

Η επιλογή των Γάλλων έχει και συμβολικό χαρακτήρα, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα επανάστασης στον αθλητισμό, που μπορεί και αξίζει να έχει κεντρικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες.

All the Summer Olympic Mascots to date! Welcoming the latest addition to the family from @Paris2024. #Paris2024 #OlympicMascot pic.twitter.com/GU6DTBuOyX