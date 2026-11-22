H Mατίνα Σωτηρίου χωρίς να χάσει σετ σε τέσσερις αγώνες κατέκτησε τον τίτλο στο Guatamela International Series, σε μια πρωτόγνωρη επιτυχία για το ελληνικό μπάντμιντον.

Η Ματίνα Σωτηρίου με εντυπωσιακές εμφανίσεις έφθασε σε μια σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό μπάντμιντον, κατακτώντας τον τίτλο του απλού γυναικών στο Guatamela International Series 2026.

Η πρωταθλήτρια από τις Σέρρες, μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα, χάρισε στο άθλημα τον πρώτο τίτλο σε διεθνή διοργάνωση, καθώς στον τελικό νίκησε την Κολομβιανή Χουλιάνα Χιράλδο με 2-0 (21-15, 21-16) σε 24 λεπτά, ολοκληρώνοντας την πορεία της χωρίς να έχει παραχωρήσει σετ!



Στον πρώτο της αγώνα επικράτησε της Ντανιέλα Ερνάντες από το Ελ Σαλβαδόρ με 2-0 (21-3, 21-10), στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο της Ινές Λουσία Καστίγιο Σαλαζάρ από το Περού επίσης με 2-0 σετ (21-17, 21-13) και στον ημιτελικό νίκησε την Ιοάνα Γκουάλντι από την Αργεντινή, με 21-8, 21-9 σε 25 λεπτά.