H Mατίνα Σωτηρίου έγραψε ιστορία για το ελληνικό μπάντμιντον
Η Ματίνα Σωτηρίου με εντυπωσιακές εμφανίσεις έφθασε σε μια σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό μπάντμιντον, κατακτώντας τον τίτλο του απλού γυναικών στο Guatamela International Series 2026.
Η πρωταθλήτρια από τις Σέρρες, μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα, χάρισε στο άθλημα τον πρώτο τίτλο σε διεθνή διοργάνωση, καθώς στον τελικό νίκησε την Κολομβιανή Χουλιάνα Χιράλδο με 2-0 (21-15, 21-16) σε 24 λεπτά, ολοκληρώνοντας την πορεία της χωρίς να έχει παραχωρήσει σετ!
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Στον πρώτο της αγώνα επικράτησε της Ντανιέλα Ερνάντες από το Ελ Σαλβαδόρ με 2-0 (21-3, 21-10), στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο της Ινές Λουσία Καστίγιο Σαλαζάρ από το Περού επίσης με 2-0 σετ (21-17, 21-13) και στον ημιτελικό νίκησε την Ιοάνα Γκουάλντι από την Αργεντινή, με 21-8, 21-9 σε 25 λεπτά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.