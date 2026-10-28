Η ελληνική αποστολή αναχώρησε για τη Σενεγάλη και το Ντακάρ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2026.

Το πρώτο γκρουπ της Ολυμπιακής Ομάδας Νέων αναχώρησε για τη Σενεγάλη, για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026!

Το πρώτο γκρουπ αποτελούν οι αθλητές και οι αθλήτριες: Ιάσων Μουσελίμης (παράκτια κωπηλασία), Ιώ Ειρήνη Παπαθεοδώρου (τζούντο), Αγγελική Χαρισσάκη, Γρηγορία Άννα Μαργαριτοπούλου (beach volleyball), Ιωάννης Σαουργιαννίδης (badminton) και Νικόλαος Παπαθεοδώρου, Ειρήνη Ζερβού (κολύμβηση)

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων αποτελούν μια διεθνή αθλητική διοργάνωση υψηλού επιπέδου για αθλητές έως 18 ετών, από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου.

Το Ντακάρ 2026 αποτελεί ορόσημο για τον θεσμό, καθώς για πρώτη φορά μια χώρα της Αφρικής φιλοξενεί Ολυμπιακή αθλητική διοργάνωση. Περίπου 2.700 αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο αναμένεται να συμμετάσχουν στους Αγώνες, σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 25 αγωνιστικά αθλήματα και 153 αγωνίσματα μεταλλίων.