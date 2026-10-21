Ό,τι κι αν περίμεναν να ζήσουν οι fans, το βρήκαν στο Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens

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Ό,τι κι αν περίμεναν να ζήσουν οι fans, το βρήκαν στο Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens
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Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δεν πρόσφερε απλώς θέαμα.

Πριν από το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens, υπήρχαν προσδοκίες. Μετά το event, υπήρχαν μόνο χαμόγελα. Κάθε fan που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, περίμενε να ζήσει τη δική του ξεχωριστή στιγμή. Και όταν οι πύλες άνοιξαν, οι προσδοκίες έγιναν πραγματικότητα.

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Οι fans στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”
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Οι fans στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”

Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δεν πρόσφερε απλώς θέαμα. Πρόσφερε ακριβώς αυτό που είχαν έρθει να ζήσουν χιλιάδες φίλαθλοι από όλη την Ελλάδα: μια εμπειρία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και θα μείνει αξέχαστη σε όσους βρέθηκαν εκεί.

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Οι fans βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες με το μονοθέσιο της McLaren στη Fan Zone
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H McLaren MP4/6 του Ayrton Senna

Δείτε το βίντεο:

https://www.youtube.com/shorts/f8-z9djqbz0

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O Mika Häkkinen
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O Mika Häkkinen
     

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