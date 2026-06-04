Στο Λόφο της Πνύκας η Τελετή Έναρξης της 66ης Διεθνούς Συνόδου της ΔΟΑ

H Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία διοργανώνει την Κυριακή (7/6), στο Λόφο της Πνύκας την Τελετή Έναρξης της 66ης Διεθνούς Συνόδου για Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές,

H Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία διοργανώνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, στον εμβληματικό Λόφο της Πνύκας, στις 19:00, την Τελετή Έναρξης της 66ης Διεθνούς Συνόδου για Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές, ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς διάδοσης των Ολυμπιακών αξιών στη νέα γενιά.

Η τελετή θα διεξαχθεί παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, ο οποίος θα κηρύξει και επίσημα την έναρξη των εργασιών της Συνόδου.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει με την ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου, ενώ στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, Καθηγητής Χαρίλαος Τσολάκης, θα απευθύνει προσφώνηση.

Χαιρετισμό θα απευθύνει επίσης ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Κούβελος, ενώ το μήνυμα της Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και δις Χρυσής Ολυμπιονίκη, Κίρστι Κόβεντρι θα αναγνώσει ο κ. Σπύρος Καπράλος, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.

Ιδιαίτερη στιγμή της Τελετής θα αποτελέσει η απονομή της Τιμητικής Διάκρισης «Λυσικράτης» στην Alpha Bank, ως αναγνώριση της πολύτιμης χορηγικής προσφοράς, της εμπιστοσύνης και της ουσιαστικής συνδρομής του φορέα στο έργο της Ακαδημίας αλλά και της διαχρονικής συμβολής του στην προώθηση του Ολυμπιακού κινήματος και των αξιών του αθλητισμού.

Τον Εθνικό και τον Ολυμπιακό Ύμνο καθώς και τα μουσικά μέρη που θα πλαισιώσουν την εκδήλωση, θα ερμηνεύσουν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου και η Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Βαλέρι Ορέσκι. Την παρουσίαση θα κάνει ο κ. Αλέξης Κωστάλας.

Στην 66η Διεθνή Σύνοδο για Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές που θα διαρκέσει έως τις 18 Ιουλίου και θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία, θα πάρουν μέρος 153 νέες και νέοι από 95 χώρες, ενώ θα συμμετάσχουν επίσης 15 συντονιστές και αντίστοιχα 11 ομιλητές διεθνούς κύρους και αναγνώρισης.

To κύριο θέμα της Συνόδου είναι: Ενδυναμώνοντας τη Συμπερίληψη, την Ακεραιότητα και την Υπευθυνότητα για Κάθε Αθλητή, ενώ το ειδικό θέμα: Προάγοντας τη Συμπερίληψη, την Ακεραιότητα και την Υπευθυνότητα: Οικοδομώντας ένα Ασφαλές και Δίκαιο Μέλλον για Κάθε Αθλητή