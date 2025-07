Arla Protein FOOD TO GO: Ένα γεύμα σε ένα μπουκάλι για κάθε ώρα της ημέρας

Η Arla λανσάρει ένα ρόφημα-γεύμα, που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που τρεφόμαστε στις απαιτητικές καθημερινές μας στιγμές.

Στο φετινό Spetsathlon, όπου η ενέργεια, ο αθλητισμός και η καλή φυσική κατάσταση είχαν την τιμητική τους, το Arla Protein παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του προϊόν: το Arla Protein FOOD TO GO.

Το Arla PROTEIN FOOD TO GO έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει διατροφικά τον καταναλωτή στις έντονες στιγμές της καθημερινότητας, όταν δεν έχει πρόσβαση σε ένα υγιεινό γεύμα (είτε λόγω εργασίας, ταξιδιού, αθλητικών υποχρεώσεων, έλλειψης χρόνου, κτλ.).

Τι είναι το Arla Protein FOOD TO GO;

Ένα μόνο μπουκάλι, και όμως, περιέχει όλη τη διατροφική αξία ενός πλήρους γεύματος. Με 30g πρωτεΐνης, 12g φυτικών ινών 26 βιταμίνες και μέταλλα, χωρίς προσθήκη γλυκαντικών, χωρίς λακτόζη και γλουτένη, το νέο προϊόν της Arla απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια υγιεινή, γρήγορη και απολαυστική λύση για τη διατροφή τους.

Αποτελεί την ιδανική επιλογή, για τις μέρες που δεν υπάρχει χρόνος για μαγείρεμα. Τις στιγμές που θέλεις να αποφύγεις τις ανθυγιεινές εναλλακτικές και αποτελεί την κατάλληλη επιλογή μετά από μια δύσκολη προπόνηση ή μια έντονη μέρα, ως ένα πρωινό στο πόδι ή ένα γεύμα on the go, χωρίς διατροφικούς συμβιβασμούς.

Τι είπαν στο Gazzetta όσοι το δοκίμασαν στο Spetsathlon 2025;

Όσοι παρευρέθηκαν στο Spetsathlon 2025 και δοκίμασαν πρώτοι το νέο Arla Protein FOOD TO GO, το χαρακτήρισαν ως «ένα πλήρες γεύμα σε ένα μπουκάλι, που έχει τέλεια γεύση και ταυτόχρονα είναι υγιεινά απολαυστικό».

Τα ροφήματα αντικατάστασης γεύματος Arla PROTEIN FOOD TO GO σου δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσεις ένα πλήρες γεύμα με εύκολο τρόπο όταν δεν έχεις προλάβει να το προετοιμάσεις. Μπορείς να το απολαύσεις σε 2 γεύσεις: Βανίλια-Φουντούκι & Σοκολάτα- Καραμέλα. - 1 Μπουκάλι = 1 Γεύμα

Και οι δύο επιλογές, έχουν με 30g πρωτεΐνης ανά μπουκάλι, υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες (12g), 26 βιταμίνες και μέταλλα και χωρίς προσθήκη γλυκαντικών ανά μπουκάλι. Ένας σύμμαχός για το πρωινό, το μεσημεριανό ή το βραδινό σου. Ένα μπουκάλι αντιστοιχεί στην ιδανική μερίδα για ένα πλήρες γεύμα.

Το Arla Protein FOOD TO GO δεν είναι απλώς ένα ρόφημα. Είναι μια έξυπνη απάντηση στις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής. Είναι η απόδειξη ότι η καλή διατροφή δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη.

Γιατί με ένα μπουκάλι, έχεις ένα πλήρες γεύμα χωρίς ενοχές και με πολύ απόλαυση!