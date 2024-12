Με υπερηφάνεια και χαρά, το 8ο No Finish Line Athens ολοκλήρωσε έναν ακόμα επιτυχημένο κύκλο προσφοράς, παραδίδοντας στις 18 Δεκεμβρίου επιταγή ύψους 45.225,50 ευρώ στο «Μαζί για το Παιδί». Αυτή η συμβολική αλλά και ουσιαστική προσφορά ανεβάζει το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί και διατεθεί από τη διοργάνωση στα 238.388 ευρώ!

Με τη συμμετοχή 9.898 δρομέων και περιπατητών από τις 15 έως τις 19 Μαΐου 2024 στην Αγορά του ΟΑΚΑ το 8ο No Finish Line Athens, ο κορυφαίος στην Ελλάδα φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου, άθλησης, αναψυχής και προσφοράς, συγκέντρωσε 105.677 χιλιόμετρα προσφοράς μέσα σε 100 συνεχόμενες ώρες του Charity Run, αλλά και των παράλληλων αγώνων που πραγματοποιήθηκαν, τα οποία όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος μετατράπηκαν σε σημαντική οικονομική ενίσχυση για το έργο του «Μαζί για το Παιδί».

Το 2024 αποτέλεσε ορόσημο για τον θεσμό, που εδώ και 8 χρόνια βάζει το δικό του «λιθαράκι» στις δράσεις του «Μαζί για το Παιδί», το οποίο φέτος στοχεύει στην βοήθεια οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή αναπηρίες, καθώς η φετινή δωρεά αυξήθηκε κατά 50% σε σχέση με το 2023!

Η πρόεδρος και εκτελεστική διευθύντρια του No Finish Line Athens, κ. Σοφία Κέδε προλογίζοντας την εκδήλωση παράδοσης της επιταγής, ανέφερε:

«Σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε αυτό το κάλεσμα και βρίσκεστε εδώ στην γιορτή για την παράδοση της επιταγής στο «Μαζί για το Παιδί» αλλά και για την συμμετοχή σας που είναι πολύ σημαντική για να καταγράψουμε χιλιόμετρα προσφοράς και αγάπης για τα παιδιά. Μέσω του «Μαζί για το Παιδί» καλύπτουμε και εμείς με τον τρόπο μας κάποιες ανάγκες των παιδιών και τα κάνουμε πιο χαρούμενα. Αυτός ήταν ίσως ο μεγαλύτερος αγώνας που έχουμε κάνει από το 2017 μέχρι σήμερα, καταφέραμε να φτάσουμε τις 9.898 συμμετοχές και καταγράφοντας 105.677 χλμ., που είχαν ως αποτέλεσμα το διπλασιασμό της οικονομικής ενίσχυσης του «Μαζί για το Παιδί» σε σχέση με το 2023. Ο στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό που είχαμε και διπλασιασμό στα σχολεία που συμμετείχαν στον αγώνα».

Ακολούθως η κ. Σοφία Κέδε μαζί με εκπροσώπους από τους δύο μεγάλους χορηγούς της διοργάνωσης, την Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς κ. Μαρία Ρουκούδη και την Υποδιευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Μαρία Κόρακα, παρέδωσαν την επιταγή στην πρόεδρο του «Μαζί για το Παιδί», κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου.

Η κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου με την σειρά της υπογράμμισε:

«Είναι η 8η χρονιά που ξεκινήσαμε μαζί με τον Γιάννη Νικολάου και την Σοφία Κέδε αυτήν την πρωτοβουλία. Το «Μαζί για το Παιδί» του χρόνου συμπληρώνει 30 χρόνια που λειτουργεί στην Ελλάδα και προσπαθούμε κάθε χρόνο να βοηθήσουμε όσα περισσότερα παιδιά γίνεται, σε όλη τη χώρα με πολλαπλά προγράμματα. Κάθε χρόνο η ενίσχυση σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα που βοηθούν πάνω από 30.000 παιδιά δίνεται από το No Finish Line. Μέχρι τώρα έχουμε βοηθήσει πολλά σωματεία που βρίσκονται κάτω από την… ομπρέλα του «Μαζί για το Παιδί», οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, παιδιά προσφυγόπουλα από την Ουκρανία στον πρώτο χρόνο του πολέμου και φέτος η απόφαση ήταν να στηρίξουμε παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή είναι ΑμεΑ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Η συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα αγάπης και αλληλεγγύης είναι το πνεύμα και η φιλοσοφία του «Μαζί για το Παιδί». Είμαστε όλοι μαζί πολλοί, για να κάνουμε περισσότερα για όλους!»

Η Υποδιευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Μαρία Κόρακα, σχολίασε:

«Μετά από 8 χρόνια συνεχούς πορείας με το NFL Athens μπορώ να δηλώσω με μεγάλη βεβαιότητα ότι είμαστε πάρα πολλοί που υποστηρίζουμε τη διοργάνωση και μέσω της διοργάνωσης και το «Μαζί για το Παιδί». Το NFL Athens έχει κάνει συμμέτοχους όχι μόνο εμάς που επιλέξαμε από τη πρώτη χρονιά να στηρίξουμε τη διοργάνωση, αλλά και όλους τους συναδέλφους μας που συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση και την αγαπούν πραγματικά. Εύχομαι να μπορείτε να συνεχίζετε να σπάτε ρεκόρ και να κάνετε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα πράγματα για το «Μαζί για το Παιδί»

Ενώ η Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς κ. Μαρία Ρουκούδη ανέφερε:

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί με την συνεργάτιδά μου από την Θεσσαλονίκη. Πέρα από την χορηγία της Lidl Ελλάς εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα βήματα του NFL Athens από την εκκίνηση μέχρι την τελετή λήξης. Αναγνωρίζουμε τη σημασία του έργου που επιτελεί το «Μαζί για το Παιδί» και τη πρωτοβουλία του NFL Athens. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Θέλουμε να προασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών. Σπάσαμε και εμείς το δικό μας εταιρικό ρεκόρ φέτος. Εντάξαμε και την έξτρα χορηγία στο Μαζί για το Παιδί στο εορταστικό μας πλάνο για τα 25 χρόνια της Lidl στην Ελλάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό».

Το «ευχαριστώ» σε χορηγούς και υποστηρικτές του NFL Athens!

Η Lidl Ελλάς και η Εθνική Ασφαλιστική ξεχώρισαν ως μεγάλοι χορηγοί της φετινής διοργάνωσης. Η Lidl, μάλιστα, γιορτάζοντας τα 25 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, προσέφερε πρόσθετη στήριξη στο «Μαζί για το Παιδί». Ενώ το «Moxy Athens» συνέβαλε ως σταθερός υποστηρικτής και χορηγός φιλοξενίας της όμορφης εκδήλωσης παράδοσης επιταγής και βραβεύσεων που ακολούθησαν.

«Δε θα τα καταφέρναμε όμως χωρίς τη μεγάλη στήριξη των δύο μεγάλων χορηγών μας, της Εθνικής Ασφαλιστικής και της Lidl Ελλάς. Μάλιστα η Lidl γιορτάζοντας τα 25 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα έκανε και μια υπέρβαση με επιπλέον στήριξη στο «Μαζί για το Παιδί» μέσω του No Finish Line Athens», τόνισε με νόημα η κ. Κέδε και συνέχισε:

«Πολύτιμη όμως και η συμβολή του MOXY Athens που είναι κοντά μας σταθερά και ως χορηγός φιλοξενίας στηρίζει με κάθε τρόπο τη διοργάνωση, όπως καλή ώρα σήμερα που μας φιλοξενεί σε αυτή την όμορφη γιορτή».

Η διεθνής επέκταση του No Finish Line International το 2025

Η πρόεδρος και εκτελεστική διευθύντρια του No Finish Line Athens, κ. Σοφία Κέδε εν συνεχεία ανακοίνωσε με ενθουσιασμό την ένταξη τεσσάρων νέων πόλεων στο δίκτυο του No Finish Line International: Βρυξέλλες, Ναϊρόμπι, Ρώμη και Κόρντοβα. Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει την παγκόσμια δυναμική του θεσμού. Συγκεκριμένα σημείωσε: «Πριν περάσουμε σε ένα βίντεο για να θυμηθούμε τι έγινε πριν μερικούς μήνες στην Αγορά του ΟΑΚΑ, και καθώς είμαστε μέλος της μεγάλης οικογένειας του No Finish Line International, μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι από το 2025 μεγαλώνει κι άλλο, καθώς προστίθενται στην διεθνή σειρά αγώνες στις Βρυξέλες, στο Ναϊρόμπι της Κένυας, στη Ρώμη και στην Κόρντοβα της Αργεντινής».

Παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων και συνοδοιπόρων του NFL Athens, συνεχίστηκε η εκδήλωση με τις καθιερωμένες βραβεύσεις στους πρωταγωνιστές του 8ου NFL Athens. Η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, κ. Έρρικα Πρεζεράκου και η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αττικής, κ. Λουκία Κεφαλογιάννη έχοντας «αγκαλιάσει» αυτήν την πρωτοβουλία πραγματοποίησαν βραβεύσεις στέλνοντας το δικό τους μήνυμα αγάπης, συμπερίληψης και αλληλεγγύης.

Αρχικά η κ. Έρρικα Πρεζεράκου σημείωσε:

«Ήμουν και στην εκκίνηση και είμαι εδώ και τώρα. Αυτό που κάνει ξεχωριστό το NFL Athens είναι πως οι άνθρωποι που το διοργανώνουν έχουν πραγματική αγάπη για αυτό που κάνουν. Σε μια εποχή που τα παιδιά μας χρειάζονται βιώματα καλοσύνης μέσω αυτής της διοργάνωσης τα βάζουμε στην αφετηρία και τους λέμε θα τρέξεις γιατί κάθε σου βήμα σε πάει κάπου που υπάρχει καλοσύνη. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε ως Περιφέρεια που είμαστε δίπλα σε αυτήν την γιορτή».

Με την σειρά της η Λουκία Κεφαλογιάννη πρόσθεσε:

«Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Εγώ δε βρίσκομαι εδώ μόνο ως Αντιπεριφερειάρχης αλλά ως φανατική υποστηρίκτρια της διοργάνωσης, που κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα του Βορείου Τομέα με σπουδαίο φιλανθρωπικό αποτύπωμα. Όλοι μαζί βοηθάμε με τον τρόπο μας για να συνεχίσει να είναι μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές, στους χορηγούς και τους συμμετέχοντες, που κάθε χρόνο σπάνε τα ρεκόρ και γράφουν ακόμη περισσότερα χιλιόμετρα για να τα προσφέρουν στα παιδιά που έχουν ανάγκη»!

Ραντεβού ξανά στις 7-11 Μαΐου 2025 στην Αγορά του ΟΑΚΑ!

Το No Finish Line Athens ανανεώνει το ραντεβού του από τις 7 έως τις 11 Μαΐου 2025, στην Αγορά του ΟΑΚΑ για τη διεξαγωγή του 9ου NFL Athens. Με όραμα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες οι διοργανωτές κάλεσαν τους παρευρισκόμενους να διανύσουν ακόμη περισσότερα χιλιόμετρα στην επόμενη διοργάνωση, ενωμένοι για έναν κοινό σκοπό: τη στήριξη των παιδιών που έχουν ανάγκη.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

1η Γυναίκα στο 100ωρο φιλανθρωπικό: Άννα Προδρομίτη

1ος Άνδρας στο 100ωρο φιλανθρωπικό: Μιχάλης Μάιπας

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1η ομάδα σε χιλιόμετρα Γενικής Κατάταξης: 7° Δημοτικό Αγίας Παρασκευής & Ειδικό Σχολείο Πεντέλης

2η ομάδα σε χιλιόμετρα Γενικής Κατάταξης: Γερμανική Σχολή

3η ομάδα σε χιλιόμετρα Γενικής Κατάταξης: Εθνική Ασφαλιστική

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Α΄Κατηγορία 15 – 29: Μικροσκόπηση

Β΄Κατηγορία 30 – 59: Intrum in Action

Γ΄Κατηγορία 60 – 119: Priority Consultants

Δ΄Κατηγορία 120 και άνω: Εθνική Ασφαλιστική

ΣΧΟΛΕΙΑ

Α΄Κατηγορία 30 – 59: 3° Δημοτικό Νέου Ηρακλείου

Β΄Κατηγορία 60 – 119: Βαρβάκειος Σχολή (Γυμνάσιο-Λύκειο)

Γ΄Κατηγορία 120 και άνω: 7ο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής & Ειδικό Σχολείο Πεντέλης

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Α΄Κατηγορία 15 – 29: Σύλλογος Δρομέων Γαλάτσι Runners

Β΄Κατηγορία 30 – 59: Χορευτικός Όμιλος Ειρήνη

Γ΄Κατηγορία 60 και άνω: Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ