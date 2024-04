NFL Athens: Ρεκόρ οι 10.000 εγγραφές, στόχος τα 100.000χλμ, για τη στήριξη παιδιών με αναπηρία

Σε μία ιδιαίτερα σεμνή εκδήλωση στην φιλόξενη αίθουσα Gold Class των Village Cinemas στο The Mall Athens, ο διεθνής οργανισμός No Finish Line Ιnternational και το Μαζί για το Παιδί που από το 2017 έχουν συμπράξει για την διοργάνωση της μεγαλύτερης φιλανθρωπικής δράσης που γίνεται στην Ελλάδα, παρουσίασαν τους φετινούς στόχους και σκοπούς, καθώς και τους πρεσβευτές του 8ου No Finish Line Athens που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 19 Μαΐου στην Αγορά του ΟΑΚΑ.

Στην εκδήλωση όπου είχαμε υψηλούς προσκεκλημένους όπως ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού και παιδείας κ. Ιωάννης Βρούτσης που εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση και ο διευθύνων σύμβουλος και γενικός γραμματέας του No Finish Line International κ. Γιάννης Νικολάου που εκπροσώπησε τον διεθνή φιλανθρωπικό οργανισμό του Μονακό, οι δύο πρόεδροι και οικοδέσποινες της διοργάνωσης, Αλεξάνδρα Μαρτίνου του Μαζί για το Παιδί και Σοφία Κέδε του No Finish Line Athens, ανακοίνωσαν το φετινό ρεκόρ συμμετοχών με 10.000 εγγραφές και το μεγάλο στόχο των 100.000 χιλιομέτρων που θα μετατραπούν σε κάποιες χιλιάδες ευρώ για να υλοποιηθεί το φετινό πρόγραμμα στήριξης οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας ή είναι ΑμεΑ.

Παράλληλα όμως έγινε και η παρουσίαση των πρώτων φετινών πρεσβευτών της διοργάνωσης που είναι δύο ξεχωριστές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, ο Γιώργος Καραγκούνης αρχηγός της εθνικής ποδοσφαίρου επί σειρά ετών και ρέκορντμαν συμμετοχών είναι το νέο όνομα που προστέθηκε στην λίστα, όπου την αρχή έκανε ο Κώστας Σλούκας αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού και επί σειρά ετών βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας.

Ξεχωριστή όμως ήταν και η παρουσία των τριών αντιπεριφερειαρχών Αττικής που είναι γνωστή η ευαισθησία και στήριξή τους σε κοινωνικές δράσεις αλλά και ειδικότερα στο No Finish Line, η αντιπεριφερειάρχης βορείου τομέα κ. Λουκία Κεφαλογιάννη, η αντιπεριφερειάρχης παιδείας, καινοτομίας, κοινωνικής πολιτικής κ. Έρρικα Πρεζεράκου και η αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και Ολυμπιακού ιδεώδους κ. Βασιλική Μιλλούση, οι οποίες τίμησαν το NFL Athens με την παρουσία τους, ενώ το «παρών» έδωσε και ως συνδιοργανωτής ο γενικός διευθυντής-συντονιστής του ΟΑΚΑ κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής που φροντίζει κάθε χρόνο να είναι ένας φιλόξενος οικοδεσπότης.

Η Πρόεδρος του «Μαζί για το Παιδί» κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

«Το NFL Athens είναι ένα από τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα που τρέχει ο κόσμος, και αθλείται για να βοηθήσει κάποιους άλλους. Είναι αγώνας που δεν έχει τέλος. Είναι πολλά τα χρήματα που μας έχει δώσει το NFL Athens εδώ και 7 χρόνια και κάθε χρόνο τα χρήματα πάνε για διαφορετικό σκοπό. Το Μαζί για το Παιδί λειτουργεί για 28 χρόνια και έχει έναν σκοπό να βοηθήσουμε τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη. Πέρσι τα χρήματα διατέθηκαν για μονογονεϊκές οικογένειες, φέτος τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την διοργάνωση θα δοθούν σε οικογένειες που έχουν κάποιο παιδί που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ή κάποια αναπηρία. Πρέπει για όλα τα παιδιά να φροντίζουμε ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους».

Η πρόεδρος του NFL Athens κ. Σοφία Κέδε, στάθηκε στην συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου αλλά και των σχολείων και εταιρειών που φέτος οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση συμμετοχών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Το 2017 όταν ξεκινήσαμε πιστεύαμε ότι κάτι θα βγει, τώρα στην 8η χρονιά μας λένε όλοι μη σταματήσετε, συγχαρητήρια και συνεχίστε έτσι! Έχουμε περάσει ένα όμορφο μήνυμα: τα παιδιά περπατάνε για τα παιδιά. Ο στόχος για φέτος είναι να ξεπεράσουμε τα 100.000 χιλιόμετρα! Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουν διπλασιαστεί οι συμμετοχές των σχολείων, αλλά και η ραγδαία αύξηση των εταιρειών σε σχέση με πέρσι. Πέρσι είχαμε 8.000 συμμετοχές αλλά ήταν πραγματικά συγκινητική η στήριξη του κόσμου φέτος. Η διοργανωτική επιτροπή είχε θέσει ως στόχο τις 9.000 συμμετοχές και τελικά πολύ γρήγορα καλύφθηκαν πριν το τέλος της προθεσμίας των εγγραφών με αποτέλεσμα να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά και να αυξήσουμε τις συμμετοχές φτάνοντας τις 9.980 με κάποιες έξτρα θέσεις και για τους παράλληλους αγώνες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όσους έχουν αγκαλιάσει τη διοργάνωση».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός παιδείας και αθλητισμού, κ. Ιωάννης Βρούτσης τόνισε:

«Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας για τη διεξαγωγή του No Finish Line Athens. Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και από τη στιγμή που η εμβληματική ομάδα των legends πήρε το Euro στο ποδόσφαιρο και σήκωσε την Ελλάδα στους ώμους τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ με τη θεσμική μου ιδιότητα για την προσφορά σας. Κατακτήσαμε ένα όνειρο. Αξιακός συμβολισμός. Το πνεύμα του Ολυμπισμού. Η λέξη αθλητισμός είναι από τη λέξη άθλος. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για όσα πρεσβεύουμε».

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και μέλος της ομάδας των Legends που κατέκτησαν το Euro το 2004, Γιώργος Καραγκούνης έδωσε το δικό του μήνυμα για δημιουργία νέων αθλητικών χώρων ούτως ώστε να έρθουν περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό:

«Χαίρομαι πολύ που είμαι πρεσβευτής σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα. Είναι πολλά τα μηνύματα που μπορεί να δώσει ένας τέτοιος αγώνας. Βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας και κυρίως τα παιδιά. Πρέπει όλοι εμείς ως πιο αναγνωρίσιμοι να αποτελούμε παραδείγματα γι’ αυτά, να τα εμπνέουμε και να τα ωθούμε προς τον αθλητισμό. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά με περισσότερους αθλητικούς χώρους».

Διπλό ρόλο είχε η αντιπεριφερειάρχης βορείου τομέα, κ. Λουκία Κεφαλογιάννη στο φετινό NFL Athens, η οποία κάθε χρόνο βρίσκεται δίπλα στην διοργάνωση ενώ φέτος βοήθησε και στη ραγδαία αύξηση των συμμετοχών των σχολείων και ανέφερε σχετικά:

«Χαίρομαι πολύ που θα έρθουν πολλά παιδιά να τρέξουν. Ως Περιφέρεια Αττικής τα τελευταία χρόνια έχουμε αγκαλιάσει αυτό το μεγάλο κοινωνικό-αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός με τη σπουδαία φιλανθρωπική δράση και θα συνεχίσουμε. Με χαρά και προσμονή περιμένουμε όλοι μας στον βόρειο τομέα να αρχίσει το 8ο No Finish Line Athens, που έχει έντονο φιλανθρωπικό αποτύπωμα. Θέλω να ευχηθώ φέτος να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ να καταγράψουμε χιλιόμετρα που θα γίνουν βοήθεια για τα παιδιά».

Η αντιπεριφερειάρχης παιδείας, καινοτομίας, κοινωνικής πολιτικής, κ. Έρρικα Πρεζεράκου πρόσθεσε:

«Ασχολούμαι εδώ 15 χρόνια με τα παιδιά και είναι πολύ σημαντικό για μένα που ανέλαβα αυτόν τον ρόλο στην περιφέρεια. Χαίρομαι πολύ που αυτός ο αγώνας έχει κίνηση με συνειδητότητα καθώς αυτό προσπαθώ να διδάξω και εγώ στα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια».

Ενώ από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και Ολυμπιακού ιδεώδους, κ. Βασιλική Μιλλούση συμπλήρωσε:

«Από τη στιγμή που έγινα μαμά είμαι ακόμη περισσότερη ευαισθητοποιημένη σχετικά με τον αθλητισμό για τα παιδιά. Μέσα από τη δική σας ιδέα που έγινε πράξη θεωρώ πολύ σημαντικό που δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά να τρέχουν για να προσφέρουν. Ο αθλητισμός είναι μια αγκαλιά. Τρέχεις όχι για να πάρεις μετάλλιο και εκεί πρέπει να σταθούμε».

Η Διευθύντρια Marketing της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Χρυσούλα Αθανασοπούλου, σημείωσε:

«Είναι μεγάλη μας χαρά που για 8η χρονιά είμαστε μέρος αυτού του αγώνα που δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς. Όλα αυτή η προσπάθεια είναι συνδεδεμένη με τις αξίες τις Εθνικής Ασφαλιστικής που στόχος μας είναι πάντα πρώτα ο άνθρωπος. Ο αγώνας αυτός προάγει τη συμπερίληψη καθώς μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι άνθρωποι κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης.

Φέτος συμμετέχουμε και εμείς 300 άτομα εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους. Δίνουμε υπόσχεση να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας για ακόμη μεγαλύτερα ρεκόρ».

Ενώ η Υπεύθυνη Τμήματος Εταιρικής Υπευθυνότητας Lidl Ελλάς, κ. Μαρία Ρουκούδη κατέληξε:

«Σαν εταιρεία η Lidl Ελλάς στηρίζει τη διοργάνωση από τα πρώτα της χρόνια στην Ελλάδα αρχικά με παροχή προϊόντων ως υποστηρικτής και στη συνέχεια με χορηγική στήριξη. Φέτος θα στηρίξουμε τον κεντρικό αγώνα του NFL Athens αλλά και δύο παράλληλους αγώνες την Τετάρτη 15 Μαΐου τον Family Run και τη Κυριακή 19 Μαΐου τον Αγώνα Γυναικών. Συμμεριζόμαστε τις αξίες που αφορούν στα δικαιώματα των παιδιών και στη στήριξή τους. Ραντεβού στο ΟΑΚΑ για να σπάσουμε τα χιλιομετρικά ρεκόρ»!

Τέλος ο γενικός διευθυντής-συντονιστής του ΟΑΚΑ, κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, τόνισε με νόημα:

«Δυστυχώς το ΟΑΚΑ δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά γίνονται προσπάθειες για να το πετύχουμε αυτό. Το No Finish Line Athens είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που γίνεται στο ΟΑΚΑ μετά τον κορονοϊό. Μας βοηθάνε πολύ αυτοί οι αγώνες που προβάλλουν το ΟΑΚΑ και οφείλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ».

Η εκκίνηση του 8ου NFL Athens θα δοθεί την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 ώρα 09:30 στην Αγορά του ΟΑΚΑ και δρομείς ανεξαρτήτου ηλικίας ή φυσικής κατάσταση με μία και μόνο εγγραφή μπορούν να περπατήσουν ή να τρέξουν όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας θέλουν, για όσες φορές και ημέρες θέλουν και για όση διάρκεια θέλουν, σε κυκλική διαδρομή ενός χιλιομέτρου. Σκοπός όλων των συμμετεχόντων είναι η καταγραφή χιλιομέτρων που μετατρέπονται σε χρήματα για την υλοποίηση των προγραμμάτων του «Μαζί για το Παιδί».

Η λήξη του φιλανθρωπικού αγώνα, στον οποίο συμμετέχουν κάθε χρόνο χιλιάδες ευαισθητοποιημένοι πολίτες, αθλητές και αθλούμενοι, σύλλογοι και σχολεία, οργανισμοί και εταιρείες απ’ όλη την Ελλάδα, θα είναι στο ίδιο σημείο την Κυριακή 19 Μαΐου και ώρα 13:30 το μεσημέρι μετά από πέντε ημέρες γεμάτες άθληση και αναψυχή, μουσική και χορό στην Αγορά του ΟΑΚΑ.

Μεγάλοι Χορηγοί του 8ου No Finish Line Athens είναι η Εθνική Ασφαλιστική και η Lidl Ελλάς. Διακεκριμένοι χορηγοί είναι το Ζαγόρι Φυσικό Μεταλλικό Νερό, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και ο όμιλος Αntenna. Επίσημοι χορηγοί η ΜΕΒΓΑΛ, η Herbalife, η Ιαπωνική και η Crossover. Μεγάλοι Υποστηρικτές είναι οι Παπαδοπούλου, Barilla, Algida, Φιξ Άνευ και Counterpain. Διακεκριμένοι Υποστηρικτές η Frezyderm, τα Village Cinemas, το ξενοδοχείο Moxy Athens City, η εταιρεία υπηρεσιών αυτοκίνησης Avis και η εταιρεία υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ACS. Επίσημοι Υποστηρικτές είναι οι εταιρείες, Fiore, Εν Ολύμπω, Μπεγνής, Χαϊδεμένος και Instaride. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι Easy 97.2, Athens Voice και Sportsfeed.gr.

