Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδία επειδή μηχανοδηγός και βοηθός παρακολουθούσαν το κρίκετ Ινδία - Αγγλία στο κινητό!

Τον Οκτώβριο του 2023 σύγκρουση τραίνων στην Ινδία προκάλεσε τον θάνατο 14 ανθρώπων και όπως ανακοινώθηκε αιτία ήταν ένας αγώνας κρίκετ.

Τον περασμένο Οκτώβριο 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, έπειτα από σύγκρουση τραίνων στη νότια Ινδία και όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, το δυστύχημα προκλήθηκε εξ αιτίας ενός αγώνα κρίκετ.

Οπως δήλωσε τη Δευτέρα (4/3) ο υπουργός Σιδηροδρόμων και Μεταφορών της χώρας Ασβίνι Βαϊσνάου, ο μηχανοδηγός του ενός τραίνου και ο βοηθός του δεν αντελήφθησαν το σήμα κινδύνου, επειδή παρακολουθούσαν αγώνα κρίκετ στο κινητό τηλέφωνο.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός αξιωματούχος είπε ότι παρακολουθούσαν το παιχνίδι της Ινδίας με την Αγγλία κατά τη διάρκεια του μονοήμερου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους και οι δύο.

Εκατοντάδες εκατομμύρια λάτρεις του κρίκετ συντονίστηκαν για να δουν τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα, τον οποίο κέρδισε η Ινδία.

#AndhraTrainMishap : The driver and the assistant driver of one of the two passenger trains that collided leading to death of 14 passengers on October 29, 2023 were watching a cricket match on phone, reveals #AshwiniVaishnaw . Read: https://t.co/9jSRADDjjr pic.twitter.com/JYH6brgAA1

Τρία βαγόνια του επιβατικού τραίνου εκτροχιάστηκαν όταν ένα δεύτερο τρένο έπεσε πάνω του από πίσω. Εκατοντάδες ασθενοφόρα, γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό διάσωσης στάλθηκαν στο σημείο για να διασώσουν επιβάτες και να ανασύρουν πτώματα.

Από την προανάκριση των σιδηροδρομικών αρχών αμέσως μετά το συμβάν διαπιστώθηκε ότι το τρένο είχε κάνει υπέρβαση σήματος.

Ο υπουργός είπε ότι θα εγκατασταθούν νέα συστήματα ασφαλείας μετά το περιστατικό για να «εντοπιστεί οποιαδήποτε τέτοια απόσπαση της προσοχής και να διασφαλιστεί ότι οι μηχανοδηγοί είναι πλήρως εστιασμένοι στην εργασία τους».

Η Ινδία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο και έχει βιώσει αρκετές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης μιας το 1981, όταν ένα τραίνο εκτροχιάστηκε ενώ διέσχιζε μια γέφυρα στην πολιτεία Μπιχάρ, σε ένα δυστύχημα με 800 νεκρούς.

Μόλις τον περασμένο μήνα σε ένα άλλο περιστατικό στον σιδηρόδρομο, ένα εμπορικό τραίνο κάλυψε περισσότερα από 70 χιλιόμετρα χωρίς οδηγό!

Σε αυτή την περίπτωση ο μηχανοδηγός φέρεται να ξέχασε να τραβήξει το χειρόφρενο όταν κατέβηκε για αλλαγή βάρδιας και το τραίνο έφυγε!

A train rolled out of a station and raced off for 43 miles with no driver in India



And yes, it was meant to have one



The driver allegedly forgot to pull the handbrake when they got off for a crew change, and off it went! pic.twitter.com/r9j8RVzurp