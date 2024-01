Το Kalimera Kriti Hotel & Village Resort προχώρησε σε συμφωνία για τη διοργάνωση του Greece Bowl by Ten Pro για τα επόμενα 3 χρόνια.

Η Ten Pro είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως διοργανωτές σε τουρνουά τένις.

Το πρώτο Greece Bowl by Ten Pro θα φιλοξενηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου ως τις 6 Οκτωβρίου 2024 στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο tennis center της Ελλάδας και από τα κορυφαία της Μεσογείου (με 20 state of the art χωμάτινα γήπεδα, 6 artificial grass γήπεδα και 2 γήπεδα padel).

Θα συμμετάσχουν κορυφαίου επιπέδου νεαροί τενίστες (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 10-16 ετών από όλο τον πλανήτη. Η διοργάνωση εγγυάται στους συμμετέχοντες τουλάχιστον 4 ή 8 αγώνες για κάθε αθλητή.