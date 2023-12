Ο Σόχεϊ Οτάνι έκανε την μεταγραφή του… αιώνα στο MLB και αφού έπεισε συμπαίκτη του να πάρει το Νο17, έκανε ένα τρομερό δώρο στην γυναίκα του.

Μεταγραφή ρεκόρ έκανε ο Σόχεϊ Οτάνι στο Αμερικανικό μπέιζμπολ (MLB), αφού θα εισπράξει 700 εκατομμύρια από τους Λος Αντζελες Ντότζερς, για τους οποίους άφησε την άλλη μεγάλη ομάδα της πόλης, τους Λος Αντζελες Εϊντζελς.

Ο Οτάνι, που θεωρείται ήδη δεδομένο πως κάποια μέρα θα μπει στο Hall of Fame, αφού είναι το κορυφαίο όνομα στη Λίγκα αυτή τη στιγμή, ήταν… διακαής πόθος της Ασλεϊ Κέλι, συζύγου ενός άλλου παίκτη των Ντότζερς, Τζο Κέλι. Η Ασλεϊ μάλιστα είχε ανοίξει hashtag για τον Οτάνι, λέγοντας πως αν πάει στους Ντότζερς, θα πείσει τον σύζυγό της να εγκαταλείψει το Νο17 που φοράει, αφού το ίδιο νούμερο φοράει και ο νεοαποκτηθείς άσος της ομάδας τους.

Ο Οτάνι πήρε την μεταγραφή και ο Τζο πείστηκε από την σύζυγό του να αλλάξει νούμερο, με τον πρώτο να δείχνει την εκτίμησή του με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Γνωρίζοντας τι είχε κάνει πριν η Ασλεϊ Κέλι, αποφάσισε να της κάνει ένα δώρο-έκπληξη. Το δώρο ήταν μία Porsche, με την οποία την ευχαρίστησε και η ίδια έμεινε έκπληκτη μόλις αντίκρισε το νέο της αυτοκίνητο.

Ο Τζο απαθανάτισε την στιγμή λέγοντάς της: «Είναι δική σου. Από τον Σόχεϊ. Ηθελε να σου κάνει δώρο μια Porsche».

“It’s yours…from Shohei.”



Shohei gifted Joe Kelly’s wife Ashley with a new car for her Ohtake17 campaign. pic.twitter.com/Vsb3PqMthF