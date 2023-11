Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ προχώρησε στη σύλληψη του παίκτη, που με το παγοπέδιλό του τραυμάτισε θανάσιμα τον Άνταμ Τζόνσον, σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου στο Σέφιλντ.

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο του παίκτη χόκεϊ επί πάγου Άνταμ Τζόνσον, στη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στους Νότιγχαμ Πάνθερς και των Σέφιλντ Στίλερς στις 28 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τον αμυντικό των Στίλερς, Ματ Πετγκρέιβ. 29χρονος Τζόνσον δέχθηκε χτύπημα στον λαιμό και αυτό αποδείχθηκε μοιραίο, αφού το παγοπέδιλο τον βρήκε στον λαιμό, με τον αθλητή των Πάνθερς να σωριάζεται στο έδαφος και να χάνει τη ζωή του από την ακατάσχετη αιμορραγία. Ο Τζόνσον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μια μεταθανάτια εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο Τζόνσον πέθανε ως αποτέλεσμα θανατηφόρου τραυματισμού στον αυχένα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ και την Τρίτη (14/11), συμπληρώνοντας ότι προχώρησαν στη σύλληψη υπόπτου, που παρέμεινε υπό κράτηση.

BREAKING: British police have arrested Matt Petgrave & charged him with manslaughter He killed NHL player Adam Johnson on live TV with his skate. He received a standing ovation at a game last night. pic.twitter.com/dXW6iuuThP

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ, Μπεκς Χόρσφολ δήλωσε: «Διεξάγουμε εκτεταμένες έρευνες για να συγκεντρώσουμε τα γεγονότα που οδήγησαν στην απώλεια του Άνταμ σε αυτές τις άνευ προηγουμένου συνθήκες.

Μιλήσαμε με εξειδικευμένους ειδικούς στον τομέα τους για να βοηθήσουμε στις έρευνές μας και να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με το τμήμα υγείας και ασφάλειας του Δημοτικού Συμβουλίου του Σέφιλντ, το οποίο υποστηρίζει την εν εξελίξει έρευνά μας.

Ο θάνατος του Άνταμ έχει προκαλέσει σοκ σε πολλές κοινότητες, από τους ντόπιους κατοίκους μας εδώ στο Σέφιλντ μέχρι τους οπαδούς του χόκεϊ επί πάγου σε όλο τον κόσμο».

Προέτρεψε, δε, τα μέλη του κοινού να απέχουν από «σχόλια και εικασίες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν» την αστυνομική έρευνα.

Στο μεταξύ οι Σέφιλντ Στίλερς την Κυριακή (12/11) φιλοξένησαν τους Κόβεντρι Μπλέιζ για την Elite Ice Hockey League.

Πριν από το παιχνίδι οι παίκτες των Στίλερς άφησαν ένα στεφάνι στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του Ανταμ Τζόνσον.

22nd minute… Standing ovation for Sheffield Steelers defenceman Matt Petgrave, who’s not on the ice tonight.



Over 8,000 fans all on their feet to show their support & love for Petgrave. pic.twitter.com/aNYIzh8Q2Z