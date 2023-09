Εντυπωσιακά πλάνα με «φλεγόμενο» δρομέα στην τελετή έναρξη των Πανασιατικών Αγώνων

Η τεχνητή νοημοσύνη έκανε την εμφάνισή της και στον αθλητισμό, με ένα αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών στην τελετή έναρξης των Πανασιατικών αγώνων στην πόλη Χανγκζού στη Κίνα.

Μετά το κλείσιμο των συνόρων λόγω της πανδημίας, οι Κινέζοι επέστρεψαν δυναμικά στις αθλητικές διοργανώσεις.

Στην πόλη Χανγκζού πραγματοποιούνται οι Πανασιατικοί Αγώνες με 12.000 αθλητές από 45 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Βόρεια Κορέα, που επίσης επέστρεψε στα αθλητικά δρώμενα.

Οι διοργανωτές έκαναν μία εντυπωσιακή τελετή έναρξης, η οποία διέφερε από όσες έχουμε δει στο παρελθόν. Διοργανώνοντας μία «πράσινη» τελετή, απέφυγαν να χρησιμοποιήσουν πυροτεχνήματα, με την ψηφιακή τεχνολογία να κυριαρχεί σαν στοιχείο.

Κάνοντας χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, οι διοργανωτές παρουσίασαν στο τηλεοπτικό κοινό πυροτεχνήματα που… δεν εκτοξεύτηκαν ποτέ, ενώ εκπληκτική ήταν η στιγμή με τον γιγαντιαίο «φλεγόμενο δρομέα», επίσης «προϊόν» ψηφιακής τεχνολογίας) ο οποίος έτρεχε στο ποτάμι που βρίσκεται έξω από το στάδιο και άφηνε το αποτύπωμά του στο νερό, για να ανάψει τον βωμό, μαζί με έναν αθλητή.

The Grand Opening Ceremony of the 19th Asian Games in Hangzhou, China on September 23, 2023



[full video: https://t.co/DnecxfS4EE]pic.twitter.com/s6srOalPZw