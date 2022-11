Just Go Zero by Polygreen: Κυκλική οικονομία και στον αθλητισμό!

Ο αγώνας τριάθλου Ironman 70.3 Vouliagmeni και ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας γίνονται οι πρώτες «πράσινες» αθλητικές διοργανώσεις.

Η Ελλάδα, η χώρα στην οποία, κατά την αρχαιότητα, ο αθλητισμός θεωρούνταν κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό, αποκτά σήμερα εξέχουσα θέση στις «πράσινες» αθλητικές διοργανώσεις. Η εταιρεία Polygreen, με την εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος κυκλικής οικονομίας, Just Go Zero, βάζει τη σφραγίδα της βιώσιμης πολιτικής και στον αθλητισμό, υποστηρίζοντας το Ironman 70.3 Vouliagmeni και τον Αυθεντικό Μαραθώνιο, με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.

Η αρχή έγινε με τον διασημότερο αγώνα τριάθλου Ironman 70.3 Vouliagmeni που διοργανώθηκε μεταξύ 21 και 23 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Σε ειδικούς κάδους στα σημεία συνάντησης των διαφορετικών εκδηλώσεων (Ακτή Βουλιαγμένης και Yabanaki, Βάρκιζα) συγκεντρώθηκαν 804 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών και 62 κιλά οργανικών υλικών, τα οποία στη συνέχεια συνέλεξε η Polygreen αναλαμβάνοντας την ανακύκλωση και ορθή διαχείριση τους στις εγκαταστάσεις της. Παράλληλα, οι αθλητές και θεατές της μεγάλης διοργάνωσης, που εξελίχτηκε σε αθλητική γιορτή συνάντησης 1.800 τριαθλητών από όλον τον κόσμο, άφησαν ρούχα και παπούτσια που δεν χρησιμοποιούν πλέον, στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης Just Go Zero. Όπως τα ανακυκλώσιμα υλικά, έτσι και τα ρούχα και παπούτσια μπορούν, μέσω των λύσεων που προσφέρει το πρώτο «κίνημα» κυκλικής οικονομία, Just Go Zero, να αποκτήσουν δεύτερη «ζωή», είτε με την επαναχρησιμοποίηση τους είτε με την επεξεργασία των πρώτων υλών τους.

Την αθλητική σκυτάλη παίρνει ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας που διεξάγεται στις 13 Νοεμβρίου. Με σύνθημα το «Run the green path» και σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, η Polygreen γίνεται Αποκλειστικός Υποστηρικτής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος της διοργάνωσης, αναλαμβάνοντας πολλαπλές δράσεις διαχείρισης και ανακύκλωσης υλικών, από την ΟΠΑΠ Marathon EXPO μέχρι τον τερματισμό του μεγάλου αγώνα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η πρώτη συνάντηση των αθλητών αλλά και υποστηρικτών του Αυθεντικού Μαραθωνίου θα γίνει στην ΟΠΑΠ Marathon EXPO, στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Tae Kwo Do στο Φάληρο. Το Just Go Zero by Polygreen θα αναλάβει δράση για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, συλλέγοντας τα ανακυκλώσιμα και οργανικά υλικά αλλά και όλα τα υλικά που θα προκύψουν από την εγκατάσταση και την αποψίλωση των περιπτέρων των εκθετών, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό σύνθετες διαδικασίες logistics και εξασφαλίζοντας την ανακύκλωση τους. Η Polygreen ανέλαβε, επίσης, την παραγωγή των 50.000 τσαντών που θα προμηθευτούν οι συμμετέχοντες της διοργάνωσης κατά την εγγραφή τους. Οι τσάντες αυτές, όμως, φέτος έχουν κάτι το διαφορετικό, καθώς για την παραγωγή τους χρησιμοποιήθηκε, για πρώτη φορά, υλικό από σχεδόν 141.000 ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια! Οι δράσεις συνεχίζονται με τη συλλογή ρούχων και παπουτσιών μέσα στον χώρο της έκθεσης, όπου κοινό και αθλητές θα μπορούν να αφήσουν στους ειδικούς Just Go Zero κάδους τα ρούχα ή/και τα παπούτσια που πλέον δεν χρησιμοποιούν και παράλληλα να συμμετέχουν σε διαγωνισμό με έπαθλο αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο από την Adidas! Σειρά έχει η αφετηρία των 42χλμ στον Μαραθώνα, όπου η Polygreen θα συγκεντρώσει όλα τα ρούχα που αφήνουν πίσω τους οι αθλητές του απαιτητικού αγώνα δρόμου κατά την εκκίνηση νωρίς το πρωί, τα οποία κάθε χρόνο καταλήγουν στους κάδους απορριμμάτων και από εκεί στις χωματερές. Φέτος, χάρη στο Just Go Zero όλα τα ρούχα που οι αθλητές θα αφήσουν πίσω, θα αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή. Οι δράσεις κλείνουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στον χώρο του τερματισμού, όπου θα συγκεντρωθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά στους αντίστοιχους Just Go Zero κάδους.

Το Just Go Zero by Polygreen προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης για εταιρείες και οργανισμούς, με στόχο τη μετάβαση σε έναν κόσμο χωρίς απόβλητα. Με τη φιλοσοφία «Μηδέν Άγαν», που σημαίνει ότι τίποτα στη φύση, άρα και στην παραγωγή και κατανάλωση, δεν είναι περιττό, η Polygreen συνεχίζει το καινοτόμο έργο της για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος επιχειρήσεων και εκδηλώσεων, αναλαμβάνοντας την ορθή διαχείριση όλων των υλικών.