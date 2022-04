Ένα παιδάκι από την Αγγλία κατά τη διάρκεια προπόνησης ράγκμπι έβαλε τα κλάματα για την απόδοση του και ένας νεαρός συμπαίκτης του έσπευσε να τον παρηγορήσει με συγκλονιστικά λόγια για την ηλικία του.

Ο αθλητισμός στις νεαρές ηλικίες είναι πολλά περισσότερα από μια απλή δραστηριότητα. Σημαίνει ψυχαγωγία, αλληλεγύη, φιλία, αγάπη, ήθος, ανθρωπιά και ένας πιτσιρικάς από την Αγγλία έγινε Viral στα Social Media καθώς πρεσβεύει όλα τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα. Στο βίντεο που ανέβασε η σχολή «Sedbergh» ο νεαρός εν ώρα προπόνησης ράγκμπι έσπευσε στο πλευρό ενός συμπαίκτη του, ο οποίος ήταν απογοητευμένος για την απόδοση του, έκλαιγε και έλεγε: «Όλοι είναι μεγαλύτεροι από μένα, όλοι είναι καλύτεροι από μένα».

Ο νεαρός αθλητής... υπόδειγμα αγκάλιασε τον συμπαίκτη του και τον εμψύχωσε λέγοντας του: «Πολ, άκουσέ με. Εμπιστεύσου με, κοίτα με. Είμαι το πιο κοντό παιδί εδώ, άκουσέ με. Δεν έχει σημασία πώς φαίνεσαι, δεν έχει σημασία αν είσαι κοντός, δεν έχει σημασία αν είσαι μικρός, δεν πειράζει αν είσαι ψηλός, αν είσαι χοντρός. Πολ, είσαι ένας εξαιρετικός παίκτης του ράγκμπι, το καταλαβαίνεις αυτό; Είσαι σπουδαίος, πραγματικά σπουδαίος για την ηλικία σου. Κάνε με μια αγκαλιά. Είσαι ο καλύτερος συμπαίκτης στην ιστορία. Είσαι πολύ καλός».

We recently captured this amazing moment at our Easter Courses



