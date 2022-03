Ένας φανατικός φίλος του NFL έδωσε 520.000 δολάρια για να αγοράσει τη μπάλα με την οποία έκανε το τελευταίο touchdown της καριέρας του ο Τομ Μπρέιντι μια μέρα πριν την ανακοίνωση του Αμερικανού θρύλου για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Στις 29 Ιανουαρίου ο θρυλικός Τομ Μπρέιντι ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση μετά από 22 χρόνια στο NFL, όμως κατάφερε να αντέξει τη «σύνταξη» μόλις για ενάμιση μήνα. Τα ξημερώματα της Δεύτερας, 14 Μαρτίου ο 44χρονος σταρ του αμερικάνικου ποδοσφαίρου ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει για ακόμα μια σεζόν για λογαριασμό των Τάμπα Μπέι Μπακανίερς.

Η είδηση σκόρπισε ενθουσιασμό σε όλους τους θαυμαστές του Μπρέιντι εκτός από έναν. Μία μόλις ημέρα πριν το μεγάλο «come back» του Αμερικανού σταρ ένας πλειοδότης είχε δαναπήσει 518.628 δολάρια για να αποκτήσει την μπάλα με την οποία ο Τομ Μπρέιντι είχε πετύχει το τελευταίο touchdown της καριέρας του σε αναμέτρηση των Τάμπα Μπέι Μπακανίερς με τους Λος Άντζελες Ραμς.

Η δημοπρασία ξεκίνησε από τα 100.000 δολάρια και εν τέλει ο πλειοδότης έφτασε να δώσει πάνω από μισό εκατομμύριο για να αγοράσει μια μπάλα, η οποία λίγες ώρες αργότερα έχασε την αξία της.

Last night, someone paid $519K for Tom Brady's final touchdown ball...



All for him to announce his comeback today 😬



Details: https://t.co/m1GMzJXJqN pic.twitter.com/WxpG4Fc58t