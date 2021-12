Πρώην άσος του NFL δολοφονήθηκε από τον πατέρα του εξαιτίας του σκύλου του

Ο Οτις Αντερσον Τζούνιορ σκοτώθηκε από τον ίδιο του τον πατέρα που τον πυροβόλησε επειδή τον δάγκωσε ο σκύλος του γιου του.

Απίστευτη τραγωδία στις ΗΠΑ όπου πρώην παίκτης του NFL και τον Λος Αντζελες Ραμς, δολοφονήθηκε από τον πατέρα του, στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα!

Ο Οτις Αντερσον Τζούνιορ έπεσε νεκρός από σφαίρα που δέχτηκε από τον πατέρα του, σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Οι δυο τους άρχισαν να καυγαδίζουν εξαιτίας του σκύλου της συντρόφου του παίκτη, ο οποίος προσπάθησε να προστατεύσει την μητέρα του στην διάρκεια ενός τσακωμού που είχε με τον πατέρα του. Το σκυλί φέρεται να τον δάγκωσε και ο πατέρας του Αντερσον άρχισε να αιμορραγεί. Πατέρας και γιος είχαν έντονη λογομαχία την ώρα που η μητέρα του άσου του NFL είχε τραυματιστεί.

Ο πατέρας του Αντερσον έφυγε έξαλλος προς το γκαράζ και γύρισε με ένα όπλο στο χέρι, με το οποίο πυροβόλησε τον γιο του στο στήθος, στερώντας του την ζωή.

The Rams are saddened by the tragic and sudden loss of Otis Anderson Jr. Our sincere condolences are with his family during this very difficult time.



Rest In Peace, Otis. pic.twitter.com/riYTep6VLw