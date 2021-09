15 χρόνια ιστορίας στην τελετή έναρξης του Ioannina Lake Run 2021

Η πιο ξεχωριστή στιγμή της τελετής έναρξης ήταν αναμφίβολα αυτή των ειδικών βραβεύσεων, καθώς η σκηνή γέμισε από τη λάμψη των Ολυμπιονικών της πόλης, αλλά και από ανθρώπους που έχουν ξεχωρίσει με τα επιτεύγματά τους στον αθλητισμό και όχι μόνο.

Μια βραδιά με δυνατές στιγμές αποτέλεσε η τελετή έναρξης του Ioannina Lake Run 2021, καθώς η επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων έφερε στα Γιάννενα φίλους του Γύρου Λίμνης από τα πρώτα χρόνια και έδωσε την αφορμή για να ξυπνήσουν όμορφες μνήμες, που ήρθαν να συνδεθούν με τα σχέδια για το μέλλον.

Αν και η ανανεωμένη οπτική ταυτότητα του αγώνα παρέπεμπε στο μέλλον, οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν μια βουτιά στο παρελθόν του αγώνα, από εκεί που αντλεί δύναμη για τα επόμενα χρόνια. Τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον του Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων έκαναν με έναν ξεχωριστό τρόπο ο διευθυντής της διοργάνωσης Ηλίας Σπυριούνης, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Αγνή Δρίμτζια και ο υπεύθυνος επικοινωνίας Αποστόλης Τζελέτας, που ξετύλιξαν το κουβάρι του Γύρου Λίμνης, παρουσιάζοντας φωτογραφίες από την πρώτη διοργάνωση, αλλά και σταθμούς από τη μετέπειτα πορεία του, όπως η διοργάνωση του πρωτότυπου αγώνα δρόμου Μαμά-Καρότσι, του Παραλίμνιου Δρόμου για ΑμεΑ και του Family Run, η πραγματοποίηση της Εβδομάδας Λίμνης με εκδηλώσεις πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, η σειρά μεταλλίων του κορυφαίου γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη κ.ά. Αναφορές έγιναν και στο οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης, με τον επόμενο στόχο να είναι η περαιτέρω διεθνοποίηση του αγώνα, προκειμένου να υπάρξει μεγιστοποίηση των οφελών.

Λάμψη Ολυμπιονικών στις ειδικές βραβεύσεις

Η πιο ξεχωριστή στιγμή της τελετής έναρξης ήταν αναμφίβολα αυτή των ειδικών βραβεύσεων, καθώς η σκηνή γέμισε από τη λάμψη των Ολυμπιονικών της πόλης, αλλά και από ανθρώπους που έχουν ξεχωρίσει με τα επιτεύγματά τους στον αθλητισμό και όχι μόνο.

Πρώτος βραβεύτηκε από τους διοργανωτές του Ioannina Lake Run o χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο Στέφανος Ντούσκος, o οποίος, όπως είπε, έχει τρέξει και ο ίδιος τρεις φορές τον Γύρο Λίμνης. «Είναι ένας υπέροχος αγώνας και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν τον αθλητισμό», ανέφερε ο Στ. Ντούσκος, ευχαριστώντας για τη βράβευση στην πόλη του.

Το παρών στην τελετή δεν μπόρεσε να δώσει ο τρίτος Παραολυμπιονίκης του Τόκιο στο αγώνισμα της άρσης βαρών σε πάγκο Δημήτρης Μπακοχρήστος, ωστόσο παρούσα ήταν η Ανθή Λιάγκου, που κατέλαβε την 8η θέση στον τελικό της σφαιροβολίας F33, στη δεύτερη Παραολυμπιάδα που συμμετείχε, όπως και ο προπονητής της Σταύρος Στραγάλης, οι οποίοι παρέλαβαν το βραβείο από τη βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα.

Για το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης Νέων - Νεανίδων στο Λιλιάνο της Ιταλίας τιμήθηκε η αθλήτρια του Α.Ο. Ποσειδών Ιωαννίνων Έφη Λάμπρου, η οποία κατέλαβε την 3η θέση στην σκυταλοδρομία 4x200m επιφανείας Νεανίδων. Λόγω απουσίας της, το βραβείο παρέλαβαν ο πρόεδρος του συλλόγου Πέτρος Λυκίδης και ο προπονητής της Γρηγόρης Σπυριούνης.

Την απονομή έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Bwin Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του για το ότι βρίσκεται στα Γιάννενα για να ζήσει το Ioannina Lake Run και παρότρυνε όλους να βάλουν στο καλεντάρι τους τον Γύρο Λίμνης.

Οι φίλοι του Γύρου Λίμνης

Στιγμές από την ιστορία του Γύρου Λίμνης αναβίωσαν, όταν κλήθηκαν να βραβευτούν ο Σπύρος Ζαγάρης, πρώην δήμαρχος Μαραθώνος, Πρέσβης της Φλόγας του Μαραθωνίου Δρόμου, Επίτιμος Πρόεδρος των Δημάρχων για την Ειρήνη και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, και η Μαρία Πολύζου, η πρώτη Ελληνίδα που αγωνίστηκε σε Μαραθώνιο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, πρωταθλήτρια επί 20 συναπτά έτη και κάτοχος του ρεκόρ Ελλάδας στον Μαραθώνιο δρόμο. Μαζί είχαν βρεθεί στα Γιάννενα και πριν δέκα χρόνια, δείχνοντας τον δρόμο για να μη μείνει ο Γύρος Λίμνης απλά και μόνο ένα αθλητικό γεγονός, αλλά για να γίνει ένα όχημα για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου της περιοχής. «Κάνετε ένα εξαιρετικό γεγονός. Σας συγχαίρω για το πάθος σας», τόνισε ο κ. Ζαγάρης, ο οποίος δώρισε μια σειρά από αναμνηστικά γραμματόσημα που κυκλοφόρησαν για τα 2.500 από τη Μάχη του Μαραθώνα και ένα ακριβές αντίγραφο της περικεφαλαίας του Αλκιβιάδη, που εκτίθεται στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Συγκινημένη για την παρουσία της στα Γιάννενα δήλωσε η Μαρία Πολύζου, εκφράζοντας τη χαρά τους για το ότι ο Γύρος Λίμνης έγινε θεσμός, χάρη στην άρτια οργάνωση και στο μεράκι των διοργανωτών.

Τη βράβευση στους Σπ. Ζαγάρη και Μ. Πολύζου έκαναν ο αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Βασίλης Γοργόλης και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του δήμου Ιωαννιτών, αντίστοιχα, οι οποίοι δήλωσαν τη στήριξή τους στη διοργάνωση, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν για όλη την περιοχή.

Για την πορεία του στον αθλητισμό, αλλά κυρίως για τη συμβολή του στον Γύρο Λίμνης, βραβεύτηκε ο κορυφαίος Έλληνας μαραθωνοδρόμος Νίκος Πολιάς, ο οποίος πλέον ασχολείται με την προπονητική, είναι διευθυντής του περιοδικού για το τρέξιμο «Runner», ενώ δραστηριοποιείται επαγγελματικά και με τη χρονομέτρηση αγώνων δρόμου. «Όταν υπάρχουν άνθρωποι, που έχουν όραμα και αγαπούν αυτό που κάνουν, τότε η επιτυχία είναι σίγουρη. Γυρίζω όλη την Ελλάδα, σε πάρα πολλούς αγώνες, αυτό που κάνει τον Γύρο Λίμνης να ξεχωρίζει, είναι η ποιότητα των ανθρώπων και η προσήλωσή τους στον στόχο», σημείωσε ο Νίκος Πολιάς, ο οποίος μοιράστηκε στιγμές και από τον 1ο Γύρο Λίμνης. Το βραβείο του απένειμε ο πρώην δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, ο οποίος τόνισε ότι ο σχεδιασμός για τον αθλητικό τουρισμό πρέπει να βασιστεί στον Γύρο Λίμνης.

Για την πολύχρονη προσφορά του στο δρομικό κίνημα βραβεύτηκε και ο ιδρυτής του www.RunningNews.gr και πρωταθλητής, δρόμων, διάθλου και τριάθλου, Γρηγόρης Σκουλαρίκης, ο οποίος μίλησε και για το επιπλέον κίνητρο που έχει πλέον να τρέχει. «Εδώ και ένα χρόνο προπονούμαστε και τρέχουμε με την Αγγελική μας, που έχει σύνδρομο Down, θέλοντας να συμβολίσουμε την προσπάθεια όλων των γονέων με παιδιά με ιδιαιτερότητα να τα σπρώξουμε λίγο παραπέρα και να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, όπως ο κάθε γονιός Με την Αγγελική κάνουμε μια ωραία βόλτα και την Κυριακή θα κάνουμε την πιο ωραία βόλτα, καθώς θα τρέξουμε στην ομορφότερη διαδρομή της Ελλάδας», ανέφερε, σημειώνοντας και το ότι ο Γύρος Λίμνης κατάφερε να μη χάσει ούτε χρονιά λόγω της πανδημίας, Τη βράβευσή του έκανε η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ιωάννινα_2023» Τατιάνα Καλογιάννη, η οποία παρότρυνε τη δημοτική και την περιφερειακή αρχή να στηρίξουν τον μοναδικό θεσμό στην πόλη.

Ακολούθησε η βράβευση των Ηλία και Δημήτρη Γκαρτζονίκα, που ήταν για τρία χρόνια επιτελικά μέλη της οικογένειας του Γύρου Λίμνης και δημιούργησαν το πρώτο ντοκιμαντέρ για τη διοργάνωση, συνδέοντας μοναδικά το ιστορικό και πολιτιστικό στοιχείο των Ιωαννίνων, με το αθλητικό του αγώνα. Αμφότεροι μίλησαν με θερμά λόγια για τη διοργάνωση, υποσχόμενοι να είναι στο πλευρό της τα επόμενα χρόνια.

Επίσης, βραβεύτηκε ο κορυφαίος Έλληνας αθλητικός φωτορεπόρτερ, με διεθνή φήμη και αναγνώριση, Άγγελος Ζυμάρας, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε από το Τόκιο, όπου εργάστηκε ως photo manager της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων. «Νομίζω ότι είμαι κι εγώ μέλος της οικογένειας του Γύρου Λίμνης και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό», δήλωσε.

Βράβευση του Τμήματος Ιατρικής και μήνυμα για τον εμβολιασμό

Εκτός από αθλητές και εμπλεκόμενους με το δρομικό κίνημα, στο πλαίσιο των ειδικών βραβεύσεων υπήρξε και η απονομή ενός αναμνηστικού στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη συμβολή του στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ οι διοργανωτές ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τον αναπληρωτή καθηγητή Παθολογίας Βασίλειο Τσιμιχόδημο και την αναπληρώτρια καθηγήτρια Επιδημιολογίας Ευαγγελία Ντζάνη, που βοήθησαν στη σύνταξη και στην τήρηση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου του Αγώνα, ειδικά την περσινή χρονιά που όλα ήταν πρωτόγνωρα. Το βραβείο παρέλαβε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου η πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου, η οποία έδωσε την υπόσχεση ότι το Τμήμα Ιατρικής θα είναι πάντα δίπλα στην πόλη και την περιφέρεια και για την προώθηση της υγείας και σε ό,τι άλλο μπορεί να προσφέρει.

Χαιρετισμό στην τελετή έναρξης έκαναν, τέλος, η πνευμονολόγος, επιμελήτρια Α’ Αθηνά Γόγαλη, ως εκπρόσωπος της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος Μάτα Τσικρικά, στο πλαίσιο της σύμπραξης της Πνευμονολογικής Κλινικής με το Ioannina Lake Run για τη διάδοση του μηνύματος «Τρέχουμε για τον εμβολιασμό - Run4Vax», μετά από πρόκληση της Συνεδριακής Α.Ε. και με την ευκαιρία του πανελλήνιου ιατρικού συνεδρίου “What is New in Respiratory Medicine”. Αμφότερες τόνισαν τη σημασία του εμβολιασμού και συνεχάρησαν τους διοργανωτές του Ioannina Lake Run για την πρωτοβουλία. «Τρέχουμε για την καθαρή ανάσα. Κάθε βήμα σε αυτή τη ζωή, μικρό ή μεγάλο, θέλει μια δυνατή και καθαρή ανάσα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Τσικρικά.