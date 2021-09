O Τομ Μπρέιντι το έκανε ξανά στα 44 του κι οδήγησε σε νίκη το Τάμπα Μπέι στη πρεμιέρα του NFL

Οι πρωταθλητές Τάμπα Μπέι Μπακανίρς επικράτησαν με 31-29 του Ντάλας στο εναρκτήριο ματς του πρωταθλήματος.

Ο Τομ Μπρέιντι ξεκίνησε την 22η χρονιά του στο NFL με ένα ακόμη προσωπικό σόου…

Ο 44χρονος quarterback χάρισε επί της ουσίας τη νίκη με 31-28 στους πρωταθλητές Τάμπα Μπέι Μπακανίρς επί των Ντάλας Κάουμποϊς, σε ένα ματς που έδειχνε χαμένο ένα λεπτό πριν τη λήξη του.

Το Ντάλας προηγήθηκε με field goal 29-28 μόλις 1:29 πριν την λήξη του αγώνα. Ο χρόνος αυτός όμως για έναν QB όπως ο Μπρέιντι, είναι… υπέραρκετός. Βρήκε με 11 κατοχές μέσα σε τόσο μικρό χρονικό περιθώριο, την ευκαιρία να μπει στην περιοχή των αντιπάλων τους και να δώσει στον Ράιαν Σάκοπ την δυνατότητα με ένα field goal μόλις 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, να δώσει προβάδισμα στους περσινούς πρωταθλητές.

Brady to Godwin into FG range. #DALvsTB on NBC https://t.co/0VSAGKOx0q pic.twitter.com/3j1SIIh12j

Και δεν το άφησε να πάει χαμένο, ξεκινώντας ιδανικά την σεζόν για την ομάδα της Φλόριντα. Ηταν το 49ο νικητήριο drive του στο τέλος ενός αγώνα, με μόνο δύο QB να έχουν περισσότερα στην ιστορία του αθλήματος (Μάνινγκ 54, Μπρις 53).

Εκτός του Μπρέιντι, ο συμπαίκτης του τα προηγούμενα χρόνια και στους Νιου Ινγκλαντ Πάτριοτς, Ρομπ Γκρονκόφσκι, έκανε μεγάλο ματς με 2 touchdowns (έφτασαν τα 100 σε συνεργασία οι δυο τους) και 90 κερδισμένες γιάρδες, ενώ 121 γιάρδες και ένα μεγάλο touchdown από… 47αρα πάσα του Μπρέιντι, είχε ο Αντόνιο Μπράουν.

Dread it, run from it, Brady to Gronk still arrives pic.twitter.com/91blVmU3fs