Η Δέσποινα Γεωργιάδου είδε η πορεία της στη σπάθη γυναικών στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στο Κάιρο, να σταματά στα ημιτελικά, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Εντυπωσιακή παρουσία πραγματοποίησε η Δέσποινα Γεωργιάδου στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου ξιφασκίας στο Κάιρο, φθάνοντας μέχρι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στη σπάθη γυναικών.

Η 35χρονη πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού στη φάση των «64» νίκησε τη Ζαϊνέμπ Νταϊμπέκοβα από το Ουζμπεκιστάν με 15-13 και στη συνέχεια επικρατώντας επί της Κορεάτισσας, Χαϊόνγκ Τζεόν με 15-9, πέρασε στο γύρο των «16».

Εκεί η Ελληνίδα ξιφομάχος νίκησε τη Βουλγάρα, Γιοάνα Ιλίεβα με 15-12, για την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου έπαιξε με τη Ρωσίδα, Μαλίνα Βονγκσάβαντι και με το εντυπωσιακό 15-9 εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά και τη θέση στο βάθρο.

Στον αγώνα για την πρόκριση στο τελικό, η Γεωργιάδου ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τη Γερμανίδα, Λαρίσα Έιφλερ με 15-13, κατακτώντας τελικά το χάλκινο μετάλλιο.