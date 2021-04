Ένα Οσκαρικό Quiz για ψαγμένους σινεφίλ!

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε για το πιο λαμπερό γεγονός του κινηματογράφου. Όσκαρ 2021 και μπορεί ο κορονοϊός να παραμένει εμπόδιο, αλλά το Χόλιγουντ θα περπατήσει στο κόκκινο χαλί, με το επίσημο ένδυμα να είναι υποχρεωτικό, όπως και τα μέτρα υγειονομικής προφύλαξης.

Η βραδιά των Όσκαρ θα σκηνοθετηθεί για έκτη φορά από τον Γκλεν Γουάις, με την παραγωγή του Στίβεν Σόντερμπεργκ, του σκηνοθέτη της ταινίας Contagion. Η τελετή απονομής των χρυσών αγαλματίδιων φαίνεται να αντλεί έμπνευση από εκείνη των βραβείων Γκράμι, που οργανώθηκε με επιτυχία στο Λος Άντζελες και διεξήχθη μεταξύ ενός κλειστού σκηνικού και ενός ανοικτού χώρου, όπου οι σταρ παραλάμβαναν τα βραβεία τους. Απόδοση 6.00 να πάρει το βραβείο καλύτερης ταινίας το "The trial of the Chigaco 7".

Οι διοργανωτές δεν θέλουν, αντιθέτως, να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Χρυσών Σφαιρών, όπου οι διάσημοι παραλάμβαναν το βραβείο τους στο σπίτι, φορώντας πιτζάμες ή αθλητικές φόρμες. Απόδοση 7.00 να κατακτήσει ο Όσκαρ Α' Ανδρικού ρόλου ο Άντονι Χόπκινς.

«Το επίσημο ένδυμα θα είναι πολύ cool εάν θελήσετε να έρθετε, όχι όμως η ανεπίσημη ενδυμασία», τονίζουν οι παραγωγοί. Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου προσάρμοσε τα κριτήρια εισαγωγής των ταινιών στα Όσκαρ, επιτρέποντας τη συμμετοχή φιλμ που δεν κατάφεραν ποτέ να κυκλοφορήσουν στη μεγάλη οθόνη. Μάλιστα, δημιούργησε έναν δικό της streamer για να τα φέρει πιο κοντά στα μέλη-ψηφοφόρους της. Χόλιγουντ... Το φετινό award season. είχε περιθώριο για εκπλήξεις, οι οποίοες φαίνεται πως θα παραμείνουν ζωντανές μέχρι τη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ στις 26 Απριλίου. Απόδοση 5.50 να κατακτήσει η Μαρία Μπακάλοβα το Όσκαρ Α' Γυναικείου.

