Super Bowl LV: Ο τελικός της 20ετίας!

Η έδρα των Tampa Bay Buccaneers, το Raymond James Stadium, θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά μια γηπεδούχο σε Super Bowl. Ο Tom Brady κατάφερε να γράψει ακόμα και σ’ αυτό το στατιστικό ιστορία. Το 55ο Super Bowl, όμως, είναι σίγουρο πως θα μείνει στην μνήμη μας για πολλά ακόμα στοιχεία, τόσα, που το συγκεκριμένο, ίσως και να ξεχαστεί.

Ό,τι κι αν γίνει τα ξημερώματα της Δευτέρας (βράδυ Κυριακής προς Δευτέρα στις 01:30), οι φίλαθλοι του american football θα μνημονεύουν αυτόν τον τελικό για δεκαετίες. Γιατί όποιος κι αν κερδίσει, θα έχει γράψει ιστορία!

Από την μία, έχουμε τους τυπικά και ουσιαστικά γηπεδούχους, Tampa Bay Buccaneers, μια ομάδα που πέρυσι είχε ρεκόρ 7-9, ιστορικά είχε τη χειρότερη αναλογία νικών-ηττών στην NFL και είχε να δει post-season δράση από το 2007. Όλα αυτά, μέχρι να πάει εκεί στην αρχή της φετινής χρονιάς ο 42χρονος Tom Brady, ο οποίος οδήγησε τους Bucs στο δεύτερο Super Bowl της ιστορίας τους και φιλοδοξεί να κερδίσει το έβδομο (!) δαχτυλίδι της καριέρας τους.

Από την άλλη, έχουμε τους πρωταθλητές Kansas City Chiefs, την ομολογουμένως καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, το μεγάλο φαβορί, την ομάδα του 25χρονου Patrick Mahomes, του μοναδικού ανθρώπου, μέχρι στιγμής, που ενδεχομένως και να… απειλεί να κλέψει τον τίτλου του GOAT από τον Brady σε 15-20 χρόνια από τώρα.

Και είναι αυτό το δίπολο, που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων των ανθρώπων, που ασχολούνται με το football. Brady vs Mahomes, ο απόλυτος legend εναντίον του next big thing!

Αν κερδίσει ο Brady, θα μιλάμε για ένα συγκλονιστικό κατόρθωμα. Στα 43 του, θα έχει οδηγήσει τους άσημους Bucs στην κορυφή και θα έχει κατακτήσει το έβδομο Super Bowl σε δέκα παρουσίες του! Στα 43 του! Και όλα αυτά, μπαίνοντας στα play-offs από τα wild cards και αγωνιζόμενος εκτός έδρας κόντρα στους Saints του Drew Brees και τους Packers του Aaron Rodgers! Όλοι λένε, ότι ο GOAT δεν έχει να αποδείξει τίποτα σ’ αυτό το Super Bowl, όμως η αλήθεια είναι, ότι αν κάνει την έκπληξη (γιατί περί έκπληξης θα πρόκειται), θα μιλάμε για την πιο πλήρη καριέρα στην ιστορία όλων των ομαδικών αθλημάτων στις ΗΠΑ! Ναι, πιο πάνω και απ’ αυτή του Michael Jordan!

Αν κερδίσει ο Mahomes, τότε θα σημάνει ουσιαστικά την παράδοση της σκυτάλης από τον Brady στον 25χρονο σούπερ σταρ του Kansas, ο οποίος πέρυσι κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα, θα έχει κάνει το 2/2 σε Super Bowl και θα ξεκινήσει κι επίσημα την δική του δυναστεία! Καλύτερη σημειολογία δεν θα μπορούσε να σκεφτεί φέτος ο Mahomes, για να… τσιμεντώσει το όνομά του για τα επόμενα χρόνια στην NFL , από το να κερδίσει τον Brady στην τελευταία (;) του εμφάνιση σε Super Bowl.

Μπαίνοντας στο Raymond James Stadium, οι δύο ομάδες δεν είναι ισάξιες στα χαρτιά. Οι Chiefs είναι σαφώς ανώτεροι, οδηγούμενοι από την μαγική τριάδα της επίθεσης, τον QB Patrick Mahomes, τον TE Travis Kelce και τον WR Tyreek Hill, οι οποίοι οδήγησαν την ομάδα τους φέτος να σκοράρει 30+ πόντους σε δέκα από τα 18 παιχνίδια που έδωσε!

Κόντρα στους Bills, στον τελικό της AFC, ο Mahomes πάσαρε για 325 γιάρδες και 3 TD, με το highlight όλης της χρονιάς να είναι μια underhand πάσα στον Kelce! Στην καριέρα του, ο QB των Chiefs έχει ρεκόρ 44-9, ενώ φέτος είχε 38 TD με μόλις 6 interceptions, με μέσο όρο 316 γιάρδες ανά παιχνίδι! Συνολικά στην regular season, η επίθεση του Kansas ήταν έκτη στους πόντους ανά παιχνίδι, πρώτη στις γιάρδες ανά παιχνίδι και τρίτη στην 3rd down conversion!

Το θέμα, λοιπόν, δεν είναι κατά πόσο είναι καλή η επίθεση των Chiefs (είναι πάρα πολύ καλή), αλλά το κατά πόσο θα καταφέρει η άμυνα των Buccaneers να τους σταματήσει! Στη φετινή χρονιά, οι Bucs είχαν την όγδοη καλύτερη άμυνα στους πόντους ανά παιχνίδι, την έκτη στις γιάρδες ανά παιχνίδι και την πέμπτη στα λάθη που ανάγκασε να κάνει ο αντίπαλός της. Τα στατιστικά τους είναι καλά, όμως κόντρα στους Mahomes, Kelce και Hill, θα πρέπει να ανεβάσουν κατά κόρυφα την απόδοσή τους, αν θέλουν να (προσπαθήσουν να) τους σταματήσουν. Τα βασικά match-ups εδώ, θα είναι ο Lavonte David πάνω στον Kelce και ο Jamel Dean πάνω στον Hill.

Αξίζει, βέβαια, να αναφέρουμε, ότι οι δύο ομάδες έχουν ήδη αντιμετωπίσει η μία την άλλη φέτος, στη 12η αγωνιστική τον Νοέμβριο, όταν ο Mahomes πάσαρε για 462 γιάρδες με 3 TD για την νίκη των Chiefs με 27-24.

