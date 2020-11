Η Ζανκτ Πάουλι αποφάσισε να φορέσει τα «πιστεύω» της (pics)

«Γίνε η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο». Το δημοφιλές ρητό του Μαχάτμα Γκάντι υπέστη ελάχιστη παράφραση, για να αποδοθεί τελικά ως «Αν θες να γίνει κάτι, καν’ το μόνος σου». Με αυτό το σύνθημα, που αντικατοπτρίζει συνολικά το ιδιαίτερο προφίλ της, η Ζανκτ Πάουλι επιχειρεί να φέρει την αλλαγή. Ολομόναχη.

Για πρώτη φορά στα χρονικά του κλαμπ, η ομάδα από το Αμβούργο έμεινε χωρίς εταιρεία ένδυσης, από δική της επιλογή, αποφασίζοντας να τερματίσει το συμβόλαιό της με ένα από τα μεγαλύτερα brand-name στον αθλητικό χώρο, την Under Armour. Κι αυτό διότι είναι σίγουρη πια πως δεν την έχει ανάγκη, προκειμένου να πετύχει τον στόχο που έθεσε το 2016: να φτιάξει την πιο οικολογικά βιώσιμη φανέλα στον πλανήτη, για το καλό του πλανήτη.

Οι Πειρατές αναλαμβάνουν πλέον εξ ολοκλήρου την παραγωγή των εμφανίσεων και των επίσημων προϊόντων τους, υπό τη σκέπη της δικής τους μάρκας. Το «DI!Y», αρχικά του «Do it Yourself», θα βρίσκεται από δω και στο εξής στο πάνω δεξιά μέρος της φανέλας, σήμα-κατατεθέν μιας εκ των έσω εμπορευματικής στρατηγικής, που κάνει τη Ζανκτ Πάουλι για ακόμη μια φορά να ξεχωρίζει.

From next season, we're making our teamwear ourselves. We want it to remain 100% #FCSP. With you, we can do it. The world's most sustainable & fairest teamsport collection.

DIIY: If you want something doing, do it yourself! Details.#JoinDIIY | #DIIYhttps://t.co/N7fxaxzoYb

— FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) November 15, 2020