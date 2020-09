«Ο Μουρίνιο έδειξε πόσο ανθρώπινος και ευγενικός μπορεί να γίνει»! (vid)

Ο δημοσιογράφος από τη Βόρεια Μακεδονία, κατάφερε έπειτα από προσπάθεια πολλών ετών να συναντήσει τον «special one», σε συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αναμέτρησης των «σπιρουνιών» με την Σκεντίγια για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Μεγάλωσε μαθαίνοντας τα πάντα γύρω από τον Πορτογάλο προπονητή, την πορεία του στους πάγκους, τα στοιχεία του χαρακτήρα του, τα στοιχεία του... προπονητικού του εαυτού, τα καλά και τις παραξενιές του, όλα...

Ο πατέρας του Ιγκόρ Αλεκσάντροβιτς είχε τεράστια συμπάθεια στον Ζοσέ Μουρίνιο και είχε αναθέσει μια μεγάλη αποστολή στον γιο του. Αυτή την αποστολή, εκείνος δεν πρόλαβε να τη δει, γιατί πλέον έχει «φύγει» από τη ζωή.

Ο Αλεκσάντροβιτς είδε δια ζώσης τον Μουρίνιο και του ζήτησε εις μνήμην του πατέρα του, να βγουν μαζί μια φωτογραφία ανάλογα με το αποτέλεσμα της Τότεναμ στο παιχνίδι της Πέμπτης, σεβόμενος και την διάθεση και το χρόνο του κόουτς του αγγλικού κλαμπ.

«Ο πατέρας μου, ο οποίος απεβίωσε, μου είχε πει αν ποτέ καταφέρω να σε δω από κοντά, να βγούμε μια φωτογραφία και να του τη δείξω...

Αν θα μπορούσες να βγάλουμε τη φωτογραφία, ανάλογα και με το αποτέλεσμα της Τότεναμ, θα πάω να την αφήσω στο μνήμα του...» του είπε ο Αλεκσάντροβιτς κι ο Ζοσέ, αφού πρώτα έδειξε να συγκινείται απ' όσα άκουσε, του είπε πως δεν έχει να κάνει τίποτα με το αποτέλεσμα και πως θα βγάλει τη φωτογραφία που θέλει είτε στο γήπεδο είτε στο ξενοδοχείο...

Εν τέλει οι δυο τους απαθανάτισαν μια κοινή τους στιγμή λίγο αργότερα την ίδια μέρα, τα είπαν για λίγα λεπτά και ο δημοσιογράφος από τη Βόρεια Μακεδονία αναφέρθηκε στο Gazzetta Weekend Journal στη συνάντησή του με τον σπουδαίο κόουτς..

«Πριν τη φωτογραφία συστηθήκαμε και μιλήσαμε για λίγο για το ποδόσφαιρο και το ματς της Τότεναμ... Έδειξε ότι πέρα από σούπερ σταρ στο ποδόσφαιρο ως προπονητής του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται, είναι και τρομερά ανθρώπινος και ευγενικός. Είχα την αίσθηση ότι πραγματικά μιλούσα με τον πατέρα μου.

Είχαν πολλά κοινά στον χαρακτήρα τους με τον πατέρα μου και αυτό ήταν απίστευτο που βίωνα εκείνη τη στιγμή. Με τον εκλιπόντα πατέρα μου μιλούσαμε συνεχώς για τα επιτεύγματα του Μουρίνιο και την πορεία του στην προπονητική, τα καλά και τα άσχημα της καριέρας του. Πάντα μου έλεγε ο πατέρας μου για εκείνον και με ανέθρεψε με τις αξίες του Μουρίνιο.

Σας ευχαριστώ στην Ελλάδα που ασχοληθήκατε με τον πατέρα μου κι εμένα και αναφερθήκατε στην συνάντησή μου με τον Μουρίνιο...» ήταν τα λόγια του.

