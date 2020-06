Ο δεκάλογος των play off και των play out!

Η προσμονή τελείωσε και από σήμερα 6 Ιουνίου η Super League επιστρέφει στη δράση, καθώς σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και Νέα Σμύρνη θα αρχίσουν τα play off και τα play out αντίστοιχα. Μετά από αναμονή περίπου 100 ημερών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού καλούμαστε να επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας και το Gazzetta-Weekend σας παρουσιάζει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα δύο μίνι πρωταθλήματα που θα μας κρατήσουν συντροφιά τις επόμενες ημέρες.

1) Ποιος είναι ο τρόπος διεξαγωγής των play off και των play out;

Τα δύο μίνι πρωταθλήματα έχουν διαφορετική φόρμουλα διεξαγωγής. Στα play off οι ομάδες θα δώσουν 10 ματς, καθώς θα αναμετρηθούν μεταξύ τους εντός και εκτός έδρας. Στα play out όμως οι αναμετρήσεις είναι μονές και συνολικά θα διεξαχθούν 7 αγωνιστικές. Το «μπόνους» για τον 7ο, 8ο, 9ο και 10ο της κανονικής διάρκειας (Ατρόμητος, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Λαμία αντίστοιχα), είναι πως θα δώσουν 4 εντός έδρας παιχνίδια και 3 εκτός, σε αντίθεση με τον 11ο, 12ο, 13ο και 14ο (Βόλος, Ξάνθη, Παναιτωλικός, Πανιώνιος αντίστοιχα) που θα κληθούν να αγωνιστούν 4 φορές εκτός έδρας και 3 εντός. Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε δεν υπήρξε κλειδάριθμος και ήταν εντελώς τυχαία.

2) Με πόσους βαθμούς ξεκινούν οι ομάδες;

Οι ομάδες θα μπουν στη διαδικασία των play off και των play out «κουβαλώντας» τους βαθμούς που συνέλεξαν στην κανονική διάρκεια.

3) Θα υπάρχουν θεατές;

Η Σούπερ Λιγκ έκανε πρόσφατα αποδεκτή την πρόταση του ΟΦΗ, ώστε στις αναμετρήσεις να επιτρέπεται η είσοδος σε συγκεκριμένο αριθμό φιλάθλων, που θα αντιστοιχούν στο 20% της συνολικής χωρητικότητας κάθε γηπέδου. Το σχετικό αίτημα έχει ήδη αποσταλεί στην πολιτεία, που θα αποφανθεί σχετικά. Πάντως τα πρώτα ματς θα διεξαχθούν σίγουρα κεκλεισμένων των θυρών και συνολικά σε κάθε γήπεδο θα επιτρέπεται να βρίσκονται το πολύ 300 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των αποστολών.

4) Θα έχουμε VAR;

Το VAR μπήκε στη ζωή μας στην αρχή της σεζόν και συνεχίζει κανονικά στα play off και τα play out. Η μόνη διαφοροποίηση, σε σχέση με την κανονική διάρκεια, είναι πως τουλάχιστον στα πρώτα ματς και ανεξάρτητα αν είναι ντέρμπι ή όχι, οι διαιτητές θα είναι Ελληνες. Στο μέλλον και ανάλογα με το άνοιγμα των πτήσεων, ενδέχεται να διευθύνουν ξανά ξένες σφυρίχτρες. Μάλιστα στα play off εξαγγέλθηκε πως θα χρησιμοποιηθεί και η γραμμή του οφ σάιντ.

6) Ποιο είναι το διακύβευμα των αναμετρήσεων;

Στην προκειμένη περίπτωση θα απαντήσουμε με τα δεδομένα που ισχύουν και όχι με οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον. Στα play off θα κριθεί ο πρωταθλητής και το δεύτερο εισιτήριο του Champions League, καθώς ΑΕΚ, Αρης, Ολυμπιακός, ΟΦΗ και ΠΑΟΚ έχουν εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή τους έξοδό. Εκκρεμεί το ποια ομάδα θα συμμετάσχει σε κάθε διοργάνωση (Champions League ή Europa League) και σε ποιον γύρο. Στα play out και μετά την ολοκλήρωσή τους, ο τελευταίος θα υποβιβαστεί απευθείας στην SL2 και ο 13ος θα δώσει 2ο αγώνα μπαράζ με τον 2ο της από κάτω κατηγορίας Επαναλαμβάνουμε, πάντα λαμβάνοντας υπ' όψιν τα σημερινά δεδομένα.

7) Τι θα συμβεί αν υπάρξει κρούσμα σε κάποια ομάδα;

Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχόλησε αρκετά τους αρμόδιους φορείς, αφού την απάντηση καλούνταν να δώσουν οι αρχές της κυβέρνησης και όχι η λίγκα. Τελικά αποφασίστηκε πως αν κάποιο μέλος ομάδας βρεθεί θετικός στον κορονοϊό τότε θα τοποθετηθεί σε κατ’ οίκον καραντίνα και τα υπόλοιπα μέλη της σε απομόνωση πέντε ημερών, σε χώρο που θα είναι προκαθορισμένος. Μπορεί να είναι κάποιο ξενοδοχείο, ξενώνες ή οτιδήποτε παρεμφερές, αλλά θα πρέπει να είναι απομονωμένος και κανένας δεν θα δύναται να εξέλθει ή να εισέλθει σε αυτόν.

Στο διάστημα της «απομόνωσης» θα γίνουν σε παίκτες, προπονητές, συνοδούς κτλ συνολικά δυο τεστ για τον κορονοϊό όπως και τεστ αντισωμάτων, την 3η και 5η ημέρα της καραντίνας. Εφόσον είναι αρνητικά θα επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους και στις ομαδικές προπονήσεις, ενώ εξυπακούεται πως στο διάστημα των πέντε ημερών θα αναβληθούν όλα τα παιχνίδια της ομάδας και θα οριστούν εκ νέου σε νέα ημερομηνία.

8) Υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων;

Ελέω κορονοϊού και για να μειωθεί ο παράγοντας επιβάρυνση των παικτών, αποφασίστηκε να επιτρέπονται σε κάθε παιχνίδι 5 αλλαγές από κάθε ομάδα και για αυτό στον πάγκο θα βρίσκονται 9 και όχι 7 αναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές. Ομως οι 5 αλλαγές θα μπορούν να διεξαχθούν μόνο σε 3 διαφορετικά χρονικά σημεία του ματς, όχι σε ισάριθμα! Παράλληλα θα γίνονται, όποτε κριθεί αναγκαίο, διαλείμματα για να δροσίζονται οι παίκτες, αφού ας μην ξεχνάμε πως αρκετές αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε ακραίες καιρικές συνθήκες (πολύ ζέστη και υγρασία). Την ίδια στιγμή στο πλαίσιο προφύλαξης θα υπάρχουν περιορισμοί, όπως π.χ. η μη ταυτόχρονη έξοδο και είσοδο στα αποδυτήρια και των 22 παικτών, οι μη εναγκαλισμοί σε πανηγυρισμούς και χρήση μάσκας/γαντιών σε όσους βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και τις εξέδρες.

9) Πότε θα ολοκληρωθούν οι αγώνες;

Ελέω κορονοϊού πάμε βήμα βήμα, αφού αν υπάρξει κρούσμα σε μία ομάδα θα πρέπει να αναβληθούν μία ή δύο αναμετρήσεις της. Το «καλό» σενάριο είναι όλα να έχουν τελειώσει στις 19 Ιουλίου, όμως δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής προγραμματισμός. Για αυτό άλλωστε έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες μόνο για τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Παράλληλα στα play out παρότι αρχικά υπήρχε πρόθεση να μην διεξαχθεί εμβόλιμη αγωνιστική εσχάτως «συζητιέται», ενώ στα play off η σκέψη που υπάρχει είναι να υπάρξουν 2 ή 3. Πάντως όλα βρίσκονται σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, τα play out ίσως τελειώσουν πιο πριν.

10) Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρεμιέρα των play off και των play out;

Την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας «μηδένισαν» όλες οι κάρτες και για αυτό εάν π.χ. «κιτρινιστεί» ένας παίκτης που μέχρι πρότινος είχε τρεις κίτρινες δεν θα κληθεί να απουσιάσει σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς, αλλά θα υπολογίζεται πως έχει μόνο μία. Ωστόσο από την πρεμιέρα θα απουσιάσουν όσοι ποδοσφαιριστές έφτασαν στο όριο καρτών την 30η αγωνιστική (4,7,10 κτλ), όπως και εκείνοι που αποβλήθηκαν.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ PLAY OFF

1η Αγωνιστική

Σάββατο, 6/6

Αρης - ΟΦΗ (21:30)

Κυριακή, 7/6

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19:30)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (21:30)

2η αγωνιστική

Σάββατο, 13/6

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (21:30)

Κυριακή, 14/6

ΟΦΗ - ΑΕΚ (19:30)

Ολυμπιακός - Αρης (21:30)

3η αγωνιστική

Σάββατο, 20/6

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (19:30)

ΑΕΚ - Αρης (21:30)

Κυριακή, 21/6

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:30)

4η αγωνιστική

ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Αρης - ΠΑΟΚ

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική

Ολυμπιακός - ΟΦΗ

Παναθηναϊκός - Αρης

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

6η αγωνιστική

Αρης - ΑΕΚ

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

7η αγωνιστική

ΑΕΚ - ΟΦΗ

Αρης - Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

ΟΦΗ - Αρης

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

9η αγωνιστική

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Αρης - Παναθηναϊκός

ΟΦΗ - Ολυμπιακός

10η αγωνιστική

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

ΠΑΟΚ - Αρης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ PLAY OUT

1η αγωνιστική

Σάββατο, 6/6

Πανιώνιος - Βόλος (19:15)

Κυριακή, 7/6

ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης (19:15)

Δευτέρα, 8/6

Λαμία - Παναιτωλικός (20:00)

Εκκρεμεί το Ξάνθη - Ατρόμητος

2η αγωνιστική

Σάββατο, 13/6

Βόλος - Ξάνθη

Ατρόμητος - Λαμία

Δευτέρα, 15/6

Αστέρας Τρίπολης - Πανιώνιος (19:30)

Παναιτωλικός - ΑΕΛ (20:00)

3η αγωνιστική

Κυριακή, 21/6

Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος (19:15)

Ξάνθη - Παναιτωλικός (19:30)

Δευτέρα, 22/6

ΑΕΛ - Βόλος (19:30)

Λαμία - Πανιώνιος (20:00)

4η αγωνιστική

Ατρόμητος - ΑΕΛ

Βόλος - Λαμία

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης

Πανιώνιος - Ξάνθη

5η αγωνιστική

ΑΕΛ - Πανιώνιος

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος

Ατρόμητος - Παναιτωλικός

Λαμία - Ξάνθη

6η αγωνιστική

Ξάνθη - Αστέρας Τρίπολης

Βόλος - Ατρόμητος

Πανιώνιος - Παναιτωλικός

Λαμία - ΑΕΛ

7η αγωνιστική

ΑΕΛ - Ξάνθη

Αστέρας Τρίπολης - Λαμία

Ατρόμητος - Πανιώνιος

Παναιτωλικός - Βόλος

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 66

2. ΠΑΟΚ 52

3. ΑΕΚ. 51

4. Παναθηναϊκός 44

5. ΟΦΗ 34

6. Αρης 34

-----------------------------------------

7. Ατρόμητος 32

8. ΑΕΛ 30

9. Αστέρας Τρίπολης 30

10. Λαμία 27

11. Βόλος 27

12. Ξάνθη 18

13. Παναιτωλικός 17

14. Πανιώνιος 11