Περιγραφές που μας ανατρίχιασαν σε ιστορικά γκολ! (vid)

Είναι από εκείνες τις ποδοσφαιρικές βραδιές που η συγκεκριμένη δουλειά είναι ευλογία.

Είναι από εκείνες τις στιγμές που οποιοσδήποτε θα δικαιολογήσει και την φωνή που θα ξεφύγει και την ατάκα που μπορεί ν' ακουστεί γραφική και την έμπνευση που θα τρέξει για να περιγράψει για το κοινό τις σκηνές που εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια του σπίκερ.

Όταν το ποδόσφαιρο αποφασίζει να χαρίσει μαγεία και θεότρελη εξέλιξη σε κρίσιμα σημεία των αγώνων, τότε ίσως εξαφανίζεται ο στυγνός επαγγελματισμός και παίρνει θέση ο ενθουσιασμός του ανθρώπου στον οποίο επιτρέπεται κάθε συναίσθημα για την ιστορία που γράφεται μπροστά στα μάτια του.

Πολλές περιγραφές ηχούν ακόμα στ' αυτιά μας και από την ελληνική τηλεόραση.

Ωστόσο, το GWJ παρουσιάζει τις στιγμές που κυρίως οι Βρετανοί (για τους οποίους επικρατεί η άποψη πως είναι ψυχροί) έχουν βγάλει απίστευτη ένταση, αλλά και συνάδελφοί μας ανά τον κόσμο που ήταν παρόντες σε μοναδικές στιγμές, τις οποίες όφειλαν να μεταφέρουν στο τηλεοπτικό κοινό...

Πρεμιέρα στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής και ο Τσαμπαλάλα καρφώνει τη μπάλα στα δίχτυα για τη νίκη των διοργανωτών! Ο Πίτερ Ντρούρι «έντυσε» το γκολ όπως ακριβώς έπρεπε...

«Ντρογκμπάαααααα...» και η Τσέλσι ισοφάρισε στον τελικό του Μονάχου το 2012 με τον Ιβοριανό θρύλο που στα πέναλτι της χάρισε και το τρόπαιο απέναντι στη Μπάγερν σε μια τεράστια επιτυχία για τους «μπλε». Στην περιγραφή, Μάρτιν Τάιλερ και Γκάρι Νέβιλ..

Ξανά ο Τάιλερ στην επική σεζόν 2015-2016 για τη Λέστερ. Ο Τζέιμι Βάρντι παίρνει την τρομερή μπαλιά, σκοράρει απέναντι στον Ντε Χέα και «it's eleven, it's heaven» για το σερί σκοραρίσματος που είχε σε διαδοχικά ματς!

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θέλουν και προσπαθούν να το ξεχάσουν, αλλά εκείνη η στιγμή έμεινε χαραγμένη στην ιστορία του Champions League... «Υa beauty...»!

Steven Gerrard vs Olympiakos

'What a Hit, Son, what a hit'.

He won the champions league for Liverpool with this pure strike #LFC

pic.twitter.com/2l56jEksDg

— SCARFACE (@LFC_LION) March 22, 2020