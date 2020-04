ΜένουμεΣπίτι με σούπερ ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου! (vids)

Άλλο ένα σαββατοκύριακο καραντίνας, άλλο ένα Gazzetta Weekend Journal για να εκμεταλλευτείτε τον χρόνο σας διαβάζοντας ό,τι τραβάει η όρεξη του καθενός. Άλλωστε κάθε τεύχος του G-Weekend διαθέτει ποικιλία που είναι ό,τι πρέπει αυτό το διάστημα που είμαστε αναγκασμένοι να μένουμε μέσα… αγκαλιά με το λάπτοπ ή το τάμπλετ στον καναπέ μας.

Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε προτείνει κάποιες ισπανόφωνες ταινίες μυστηρίου – θρίλερ οι οποίες βρίσκονται εδώ και χρόνια μέσα στις προτιμήσεις του κοινού και δικαίως εδώ που τα λέμε καθώς το σενάριό τους είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Σε αυτό το τεύχος θα συνεχίσουμε… θεματικά, απλώνοντας το λιγάκι παραπάνω. Θα δούμε λοιπόν μερικά έργα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου της τελευταίας 20ετίας.

Φυσικά, ξαναλέμε, πως δεν μιλάμε αναγκαστικά για τις καλύτερες ταινίες. Πάντα κάνουμε κάποιες επιλογές ταινιών που τις έχουμε δει στο παρελθόν και μας γοήτευσαν. Άλλωστε ένα top 5 ή top 10 όταν μιλάμε για ταινίες θα εμπεριέχει και αδικίες και στο κάτω κάτω της γραφής είναι και υποκειμενικό. Μιλάμε λοιπόν για προτάσεις ποιοτικών ευρωπαϊκών ταινιών οποιουδήποτε είδους και εσείς φυσικά μπορείτε να προτείνετε στα σχόλια τις δικές σας όπως το κάνατε και στο προηγούμενο τεύχος του G-Weekend.

Το ευρωπαϊκό σινεμά έχει φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Μακριά από τα χολιγουντιανά εφέ, ταινίες ρεαλιστικές, πιο αργές, που για κάποιους ίσως να μην είναι το στυλ που τους ταιριάζει, αλλά με δυνατά μηνύματα και εξαιρετικές ερμηνείες. Το ευρωπαϊκό σινεμά την τελευταία 20ετία έχει να επιδείξει ποιοτικά κινηματογραφικά έργα. Ας δούμε λοιπόν μερικές ευρωπαϊκές ταινίες από τις πολλές που μας άρεσαν και έχουμε την ευκαιρία να δούμε (ή και να ξαναδούμε) αυτήν την περίοδο της καραντίνας στο σπίτι!

Η θάλασσα μέσα μου – The sea inside – Mar adentro (Ισπανία – 2004)

Δραματική ταινία του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, βασισμένη στην πραγματική ιστορία του Ραμόν Σαμπέδρο. Ένας τετραπληγικός έπειτα από 28 χρόνια ζητά να του δοθεί το δικαίωμα στην ευθανασία, με την οικογένειά του και το κράτος να προσπαθούν να τον αποτρέψουν.

Το παιδί με το ποδήλατο – The kid with the bike - Le gamin au vélo (Γαλλία, Βέλγιο 2011)

Σε σκηνοθεσία των αδερφών Νταρντέν, η δραματική αυτή ταινία, με επίκεντρο ένα 12χρονο αγόρι το οποίο ζει σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θέλει είναι να συναντήσει τον πατέρα του. Μια κομμώτρια τον υιοθετεί προσωρινά και προσπαθεί να κατευνάσει την οργή που ο μικρός έχει μέσα του.

Το μερίδιο των Αγγέλων – The Angels’ share (Ηνωμένο Βασίλειο - 2012)

Κωμωδία από τον εξαιρετικό Άγγλο σκηνοθέτη Κεν Λόουτς. Ένας νεαρός πατέρας είναι αναγκασμένος να υπηρετήσει 300 ώρες κοινωνικής εργασίας για αδικήματα που έχει κάνει. Ανακαλύπτει ότι έχει μια ικανότητα με την όσφρηση του και μαζί με μια αταίριαστη παρέα θα γίνει μέρος μιας περιπέτειας με άφθονο γέλιο και ένα μήνυμα για τη δεύτερη ευκαιρία που κάποιοι αξίζουν.

Το κύμα - The wave – Die welle (Γερμανία – 2008)

Κοινωνικοπολιτικό θρίλερ του Ντένις Γκάνσελ. Ένας καθηγητής ιστορίας, αναρχικός στο παρελθόν, με προοδευτικό χαρακτήρα κάνει ένα πείραμα με τους μαθητές του. Η κατάσταση όμως φεύγει πέρα από τα όρια και αυτοί υποκύπτουν στον φασισμό. Μια ταινία με έντονα μηνύματα για τον ρατσισμό και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και που αυτά μπορούν να οδηγήσουν.

Το κυνήγι – The hunt - Jagten (Δανία - 2012)

Δραματική ταινία σε σκηνοθεσία Τόμας Βίντερμπεργκ. Ένα από τα πιο εύστοχα έργα του πάντα ιδιαίτερου σκανδιναβικού κινηματογράφου. Ένας δάσκαλος που προσπαθεί να αποκτήσει την κηδεμονία του γιού του περιθωριοποιείται όταν κατηγορείται για παιδοφιλία στο σχολείο του και η ζωή του αλλάζει με δραματικό τρόπο.

Οι ζωές των άλλων – The lives of others - Das leben der anderen (Γερμανία – 2006)

Πολιτικό θρίλερ του Φλόριαν Γκραφ Χένκελ βον Ντόνερσμαρκ. Οι κάτοικοι στο Ανατολικό Βερολίνο βρίσκονται κάτω από την επιτήρηση της Στάζι. Ένας αξιωματούχος της μυστικής αστυνομίας παρακολουθεί τη σχέση ενός συγγραφέα με μια ηθοποιό, ωστόσο στην πορεία η στάση του αλλάζει, καλύπτοντας τη δράση του.

Ο γιος του Σαούλ – Son of Saul – Saul fia (Ουγγαρία – 2015)

Δραματική ταινία σε σκηνοθεσία του Λάζλο Νέμες, που μας μεταφέρει στο φρικτό στρατόπεδο του Άουσβιτς. Ένας Ουγγροεβραίος κρατούμενος είναι αναγκασμένος να συνεργάζεται με τους Γερμανούς θάβοντας τα πτώματα των συμπατριωτών του. Όλα αυτά μέχρι να υποχρεωθεί να θάψει ένα αγόρι, το οποίο πιστεύει ότι είναι ο γιός του…

Το τέλειο χτύπημα – The best offer - La migliore offerta (Ιταλία – 2013)

Ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία Τζουζέπε Τορνατόρε. Ένας εκτιμητής έργων τέχνης ζει και εργάζεται μοναχικά, διαθέτοντας έναν εκκεντρικό χαρακτήρα. Η συνάντησή του όμως με μια γυναίκα που πάσχει από αγοραφοβία και που του ζητάει να εκτιμήσει την περιουσία της, του ανατρέπει τη ζωή.