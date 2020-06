ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Τα ντέρμπι που... αρέσουν στον Αραούχο!

Η ΑΕΚ με την πρόκριση επί του Άρη στην παράταση εξασφάλισε το εισιτήριο της συμμετοχής της στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η κατάκτηση του οποίου αποτελεί έναν εκ των δύο στόχων που έχει θέσει το κλαμπ στην τελική ευθεία μιας ιδιαίτερης -όπως εξελίχθηκε λόγω κορονοϊού- σεζόν. Ο δεύτερος στόχος και εξίσου σημαντικός δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της 2ης θέσης στα πλέι οφ που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Και η Ένωση, έχοντας πλέον εξασφαλίσει τη θέση της στον τελικό του Κυπέλλου για πέμπτη σερί χρονιά, πρέπει να στρέψει αποκλειστικά την προσοχή της στο πως θα τερματίσει 2η.

Οι απώλειες βαθμών στις ισοπαλίες με Παναθηναϊκό και Άρη φέρουν την Ένωση ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ στη μάχη για το εισιτήριο που βγάζει στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την επόμενη σεζόν. Την ίδια στιγμή, ο Μάσιμο Καρέρα είχε και απώλειες παικτών καθώς στο κυριακάτικο ντέρμπι οι αποβολές των Μάνταλου, Σιμόες και Ολιβέιρα τους καθιστούν μη διαθέσιμους. Έτσι στην κορυφή της επίθεσης ο Καρέρα περιμένει από τον Σέρχιο Αραούχο να κάνει τη δουλειά. Ο «Τσίνο» άλλωστε έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι τα ντέρμπι αποτελούν το αγαπημένο του στοιχείο!

Νίκη σε ντέρμπι ξανά με υπογραφή Αραούχο μετά από σχεδόν δύο χρόνια

Είναι αλήθεια πως οι... αναποδιές με τους τραυματισμούς που είχε από το ξεκίνημα της σεζόν επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τον Αργεντινό επιθετικό. Από τον Αύγουστο μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη ήταν νοκ-άουτ και οι διακυμάνσεις στην απόδοσή του ήταν εμφανείς με την επιστροφή του στην ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά ο Αραούχο «μίλησε» στα μεγάλα ματς, στα οποία έχει έφεση στο σκοράρισμα, κρίνοντας με ένα δικό του πανέμορφο γκολ τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο.

Ο «Τσίνο» απέδειξε για άλλη μια φορά ότι αποτελεί τον παίκτη των ντέρμπι καθώς για έβδομη φορά βρήκε δίχτυα απέναντι σε αντίπαλο από το Big 4. Μάλιστα ο Αραούχο ήταν εκείνος που είχε χαρίσει την τελευταία νίκη στην ΑΕΚ σε ντέρμπι τον Απρίλιο του 2018 και ήταν πάλι αυτός που την οδήγησε σε ανάλογη επιτυχία σχεδόν δύο χρόνια μετά και συγκυριακά αυτό συνέβη κόντρα στον ίδιο αντίπαλο τον Παναθηναϊκό!

Ο... τρελαμένος «Τσίνο» για να προλάβει τα μεγάλα ματς των πλέι οφ

Ο Αραούχο ήταν αποφασισμένος να δώσει τις απαντήσεις του στα μεγάλα παιχνίδια των πλέι οφ. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ήταν... τρελαμένος όταν υπέστη τη θλάση με την επιστροφή στις ομαδικές προπονήσεις και έκανε τα πάντα προκειμένου να ξεπεράσει σε χρόνο ρεκόρ τον τραυματισμό του. Απέναντι στον Άρη έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες πριν καταφέρει να βρει δίχτυα. Η συγκέντρωση στην τελική προσπάθεια του έλειπε σε ένα ματς που κάλλιστα θα μπορούσε να το είχε τελειώσει μόνος του.

Πλέον ο Αραούχο βρίσκει μπροστά του τον Ολυμπιακό και καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με τον Λιβάια στην επίθεση της Ένωσης, μιας και ο Νέλσον Ολιβέιρα δεν θα είναι διαθέσιμος, όπως φυσικά και ο αρχηγός Πέτρος Μάνταλος. Έχοντας ως στόχο να σκοράρει το όγδοο του γκολ σε ντέρμπι, είτε αυτό αφορά τη Super League είτε το Κύπελλο.

Τα επτά γκολ κόντρα στις ομάδες του Big 4 και οι προκρίσεις απέναντι στον Ολυμπιακό

Ο Αργεντινός επιθετικός αποτελεί συχνά τον MVP της Ένωσης στα μεγάλα παιχνίδια. Από τα επτά τέρματα που έχει σημειώσει με αντιπάλους του Big 4, τα δύο είναι κόντρα στον Ολυμπιακό στην πρώτη και στη δεύτερή του θητεία. Και το αξιοσημείωτο είναι πως και τα δύο ήταν σε νοκ-άουτ ματς του Κυπέλλου απέναντι στους «ερυθρόλευκους» βοηθώντας την Ένωση να πάρει δύο προκρίσεις.

Αρχικά στην πρώτη του θητεία στη νίκη με 2-1 μέσα στο Καραϊσκάκη με το πλασέ έπειτα από την... κομπίνα στο φάουλ του Μάνταλου, που έβαλε τις βάσεις της πρόκρισης στον τελικό, και εν συνεχεία στη δεύτερή του θητεία στη νίκη με 2-1 στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ με την... οβίδα έξω από την περιοχή που «σφράγισε» τη συμμετοχή της ΑΕΚ στα ημιτελικά. Πλέον ο Αραούχο καλείται για ακόμη μια φορά να αποδείξει ότι τα μεγάλα παιχνίδια είναι αυτά που του... αρέσουν λίγο παραπάνω, κάνοντας ξανά τη διαφορά σε ντέρμπι!

Τα συνολικά 24 γκολ απέναντι σε ελληνικές ομάδες με τη φανέλα της ΑΕΚ:

vs Λεβαδειακό 4 γκολ

vs Παναθηναϊκό 3 γκολ

vs Πανιώνιο 3 γκολ

vs Ολυμπιακό 2 γκολ

vs ΠΑΟΚ 2 γκολ

vs ΠΑΣ Γιάννινα 2 γκολ

vs Άρη 1 γκολ

vs Πλατανιά 1 γκολ

vs Παναιτωλικό 1 γκολ

vs Ατρόμητο 1 γκολ

vs ΑΕΛ 1 γκολ

vs Απόλλωνα Σμύρνης 1 γκολ

vs Απόλλωνα Λάρισας 1 γκολ

vs Κέρκυρα 1 γκολ