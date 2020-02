All Star Game: Οι πιο απρόσμενες παρουσίες της ιστορίας! (pics)

Ταξιδέψαμε πίσω στον χρόνο και μαζέψαμε 10 περιπτώσεις παικτών που άφησαν τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό, όταν ανακοινώθηκε πως θα λάβουν μέρος στο All Star Game. Ιδού κάποιοι τύποι που απροσδόκητα έγιναν All Star!

Στην πρώτη του χρονιά στους Χιτ πήγε στο All Star Game. Έγκλημα το ότι ξεκίνησε βασικός. Ήταν ένας τίμιος παίκτης που έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετούς... καυγάδες της λίγκας. Δεν πρόκειται να ξεχάσει το 2001. Tότε αισθάνθηκε έστω και για λίγο μέρος της... αφρόκρεμας! Πάντως ελάχιστοι θυμούνται πως ο κύριος Μέισον ήταν All Star.

Ο Πάτρικ Γιούιν ήθελε βοήθεια στην γραμμή των ψηλών της Ανατολής και έτσι μπήκε κι άλλο ένα μεγάλο κορμί στο ρόστερ του All Star Game. Φημιζόταν για τα ριμπάουντ που κατέβαζε στην καριέρα του. Τα περισσότερα καλάθια του προήλθαν από φόλοου-καρφώματα μετά από άστοχα σου συμπαικτών του, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει All Star το 200. Καλός αμυντικός, αλλά αυτό δεν είναι κριτήριο για να παίξεις μαζί με τους κορυφαίους

Xρονιά: 2004

Ομάδα: Xόρνετς

Ανατολή

Στατιστικά: 12.1 πόντοι, 9.4 ριμπάουντ

Είναι αλήθεια, ο Μαγκλόιρ κατάφερε να παίξει σε All Star Game! Το 2004 δεν υπήρχαν πολλοί αξιόλογοι ψηλοί στην Ανατολή. Όλοι βρισκόντουσαν στην Δύση. Γκαρνέτ, Ντιρκ, Σακ, Ντάνκαν ήταν στην Δύση. Σκεφτείτε πως η frontline της Ανατολής απαρτιζόταν από τους Μπεν Ουαλας, Τζερμέιν Ο'Νιλ και Μαγκλόιρ. Τι να πεις κανείς; Είναι σαν να πηγαίνει All Star Game ένας ψηλός του τύπου Kόλεϊ Στάιν, Πόρτις, Φέιβορς ή Ρόμπιν Λόπεζ. Προς θεού δεν έχω κάτι με αυτούς, μάλιστα όλοι τους είναι καλύτεροι του Μαγκλόιρ. Είδατε κανέναν να πηγαίνει στο All Star Game; Γιατί εγώ δεν είδα. Α ρε τυχερέ Μαγκλόιρ, τι όνειρο είχαν δει τότε!

Chris Kaman

Ομάδα: Κλίπερς

Δύση

Στατιστικά: 18.5 πόντοι, 7.8 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ

Σίγουρα κανείς δεν περίμενε να δει τον Γερμανό σε All Star Game. Κι όμως ο Κείμαν τα κατάφερε το 2010, αφού είχε 18.5 πόντους μέσο όρο. Τον βοήθησε πολύ το επιθετικό στυλ των Κλίπερς, οι οποίοι εκείνη την εποχή αποτελούσαν μία από τις χειρότερες ομάδες στη λίγκα. Δεν θα μπορούσε να παίξει στη γιορτή των κορυφαίων, αν η ομάδα του ήταν πιο ανταγωνιστική. To σύνολο από το Λος Άντζελες είχε τελειώσει τη σεζόν με ρεκόρ 29-53. Μια επιλογή που ελάχιστοι κατάλαβαν, αλλά αυτό δεν ενοχλεί καθόλου τον Κρις που θα θυμάται για μια ζωή εκείνη την παρουσία του στο All Star Game.

Kyle Korver

Χρονιά: 2015

Oμάδα: Χοκς

Ανατολή

Στατιστικά: 12.9 πόντοι, 4.3 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ

Με 12.9 πόντους μπορείς να παίξει σε All Star Game; Μπορείς αν είσαι ο Κάιλ Κόρβερ. Ο εξαιρετικός σουτέρ που τότε έπαιζε στους Χοκς, έγινε ο 4ος γηραιότερος παίκτης που έπαιξε στην γιορτή της ελίτ του ΝΒΑ. Ένας σπεσιαλίστας του τριπόντου που έδωσε πάντα ότι είχε σε κάθε ομάδα που έπαιξε. Η ικανότητα του στο σουτ τον έκανε περιζήτητο, όμως ελάχιστοι περίμεναν πως θα γίνει All Star to 2015. Σίγουρα θα μπορούσε να του γίνει η τιμή και τη σεζόν 2006-07, τότε που είχε 14.4 πόντους μέσο όρο και έκανε ακόμα καλύτερη σεζόν. Τα γεράκια τότε τελείωσαν πρώτα στη Δύση με ρεκόρ 60-22, κάτι που λέει πολλά για την παρουσία του Κόρβερ στο All Star Game. Με τέτοιους αριθμούς πάντως μόνο με θαύμα γίνεσαι All Star.

Theo Ratliff

Xρονιά: 2001

Oμάδα: Σίξερς

Ανατολή

Στατιστικά: 12.4 πόντοι, 8.3 ριμπάουντ, 3.7 μπλόκ

Ο συμπαθέστατος Ράτλιφ είδε το όνομα του ανάμεσα στους κορυφαίους το 2001. Ο Τίο είχε 3.7 μπλοκ ανά ματς εκείνη τη σεζόν, ένα απίθανο νούμερο. Ίσως από αυτό να θαμπώθηκαν και να τον έκαναν All Star. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τη σεζόν 2000-01 έπαιξε μόλις 50 ματς και παρόλα αυτά κατάφερε να γίνει All Star. Ένας παίκτης που χτυπήθηκε από πολλούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ξεκάθαρα μία εκ των χειρότερων επιλογών για All Star Game. Πάντως οι 12.4 πόντοι και τα 8.3 ριμπάουντ είναι και τα career high για τον Ράτλιφ. Σπεσιαλίστας στα μπλόκ, αλλά μέχρι εκεί. Ανεξάρτητα πάντως από το τι έγραφαν εκείνη την περίοδο, ο Ράτλιφ δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνο το διάστημα με τους Σίξερς.

Brad Miller