Τουρκική υπόθεση είναι το φετινό Champions League Γυναικών, καθώς μετά την Βάκιφμπανκ στον τελικό προκρίθηκε και η Ετσατσίμπασι. Η ομάδα του Μπρέγκολι επικράτησε με 3-2 (20-25, 25-20, 25-17, 21-25, 15-8) της Σκαντίτσι και αύριο Κυριακή θα παλέψει για την κούπα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην ιστορία της.

Η Σκαντίτσι από την πλευρά της θα αγωνιστεί στον ημιτελικό με την επίσης ιταλική Κονελιάνο, καθώς στο τάι μπρέικ δεν κατάφερε να αντιδράσει χάνοντάς με το με χαρακτηριστική ευκολία.

Στα του αγώνα οι Τουρκάλες προηγήθηκαν με 2-1 με τις Ιταλίδες να ισοφαρίζουν και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί οι τυπικά γηπεδούχες πήραν από νωρίς το προβάδισμα και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στο 3-2 με τις φιλοξενούμενες να έχουν μείνει από δυνάμεις.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Στίσιακ με 30 πόντους και την ακολούθησε η Καρακούρτ με 18. Για τις ηττημένες η Αντρόποβα είχε 34 αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα της στη νίκη.

Τα σετ: 3-2 (20-25, 25-20, 25-17, 21-25, 15-8)

Ετσατσίμπασι (Μπρέγκολι): Στίσιακ 30 (24/40 επ. 4 μπλοκ, 2 άσσους), Τζακ-Κισάλ 13 (9/17 επ. 2 μπλοκ), Ερκέκ 7 (7/17 επ. 41% υπ. 24% άριστες), Σαχίν 6 (5/5 επ. 1 άσσος), Ρέτκε 5 (4/10 επ. 1 άσσος, 75% υπ. 25% άριστες), Καρακούρτ 18 (14/24 επ. 4 μπλοκ, 47% υπ. 24% άριστες), Σεμπνέμ (λ, 47% υπ. 27% άριστες), Όζντεμιρ, Ντίκεν, Σμρεκ 2 (2/4 επ.), Πλάμερ 9 (8/21 επ. 1 μπλοκ, 20% υπ. 20% άριστες).

Σκαντίτσι (Γκασπάρι): Σκίνερ 11 (10/28 επ. 1 μπλοκ, 37% υπ. 4% άριστες), Μποσέτι 7 (5/16 επ. 1 μπλοκ, 1 άσσος, 33% υπ. 18% άριστες), Ογκνιένοβιτς 4 (3 μπλοκ, 1 άσσος), Νουακαλόρ 8 (6/9 επ. 3 μπλοκ), Αντρόποβα 34 (28/49 επ. 2 μπλοκ, 4 άσσους), Βέιτζελ 8 (7/12 επ. 1 άσσος), Καστίγιο (λ, 41% υπ. 18% άριστες), Ρούντινς, Φράνκλιν 2 (2/8 επ.), Ριμπέκι, Γκρατσιάνι.