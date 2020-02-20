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Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την είσοδο των κουκουλοφόρων στον Άγιο Θωμά (vid)

Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την είσοδο των κουκουλοφόρων στον Άγιο Θωμά (vid)

Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την είσοδο των κουκουλοφόρων στον Άγιο Θωμά (vid)

Κατά τη διάρκεια της απονομής για την κατάκτηση του «λιγκ καπ» από τον Παναθηναϊκό, μερίδα φιλάθλων εισέβαλε στον Άγιο Θωμά με αποτέλεσμα να τραυματίσουν και φίλο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Δείτε το βίντεο. 

Λίγο μετά το τέλος του δραματικού αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, μια μερίδα οπαδών μπήκε στο παρκέ με σκοπό να χαλάσει την γιορτή που είχε στηθεί.

Δείτε και το χαρακτηριστικό βίντεο που κυκλοφορεί από την είσοδό τους.

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