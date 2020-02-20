Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την είσοδο των κουκουλοφόρων στον Άγιο Θωμά (vid)

Λίγο μετά το τέλος του δραματικού αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, μια μερίδα οπαδών μπήκε στο παρκέ με σκοπό να χαλάσει την γιορτή που είχε στηθεί.
Δείτε και το χαρακτηριστικό βίντεο που κυκλοφορεί από την είσοδό τους.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ESPANYOL -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΜΠΡAΓΚΑ -
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ΖΒΕΖΝΤΑ ΠΕΡΜ 1vs
ILPAR 0
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STROEMMEN 0vs
ΚΤΖΕΛΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KALUSH 0vs
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
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GSP POLET DORCOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK PRIKAMYE 5vs
AKADEMIYA PERMSKIY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 2vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE 1
ΤΕΛΙΚΟ
KRYVBAS KRYVYI RIH 0vs
FC OREL TSARICHANKA 2
FK BSK 1926 -vs
F.K. UMKA -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΒΕΛΣ -vs
BAD SCHALLERBACH -
GAZOVYK KAMENSKE -vs
TOPOL DNIPRO -
ΜΠΙAΣΕΝ -vs
SVERRESBORG -
FC STATTEGG -vs
USV WUNDSCHUH -
TROFAIACH -vs
BRUCK MUR -
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ FC -vs
LISSE -
HINNA -vs
ΒΙΝΤΑΡ -
SV ROSEGG -vs
ATUS VELDEN -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΚΛΟΥΖ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΑΓΙΑΞ -
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
F.C. COPENHAGEN -vs
ΣΕΛΤΙΚ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ESPANYOL -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΡΟΜΑ -vs
ΓAΝΔΗ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΠΟΡΤΟ -
ΑΛΚΜΑΑΡ -vs
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΜΠΡAΓΚΑ -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜAΛΜΕ -
Κατά τη διάρκεια της απονομής για την κατάκτηση του «λιγκ καπ» από τον Παναθηναϊκό, μερίδα φιλάθλων εισέβαλε στον Άγιο Θωμά με αποτέλεσμα να τραυματίσουν και φίλο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Δείτε το βίντεο.
Λίγο μετά το τέλος του δραματικού αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, μια μερίδα οπαδών μπήκε στο παρκέ με σκοπό να χαλάσει την γιορτή που είχε στηθεί.
Δείτε και το χαρακτηριστικό βίντεο που κυκλοφορεί από την είσοδό τους.