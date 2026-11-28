Μια εξαιρετική Καλαμάτα 80' πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από το Ζηρίνειο επικρατώντας με 3-0 της Κηφισιάς.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άγγελο Μάρκου, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους, και με όπλα το αποτελεσματικό σερβίς που απέφερε 9 άσσους και το μπλοκ που απέφερε 11 πόντους, η Καλαμάτα 80 Affidea συνέχισε τις καλές εμφανίσεις της και μετά τον Ο.Φ.Η. νίκησε και τον Α.Ο.Π. Κηφισιάς, μάλιστα εκτός έδρας, με 3-0 σετ.

Η ομάδα της Μεσσηνίας σημείωσε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα, έφτασε τους 6 βαθμούς και άρχισε να καλύπτει το χαμένο έδαφος των πρώτων αγωνιστικών.

Η Κηφισιά από την πλευρά της είχε πρώτο σκόρερ τον Μπάνοφ με 18 πόντους, ωστόσο υστέρησε στην υποδοχή και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να γίνει ανταγωνιστική με διάρκεια.

MVP ο Άγγελος Μάρκου

Ο διαγώνιος του Α.Ο.Kαλαμάτα 80 Affidea Άγγελος Μάρκου αναδείχτηκε MVP στον αγώνα που η ομάδα του νίκησε την Κηφισιά. Την βράβευση έκανε ο πρόεδρος της Καλαμάτας 80 Affidea Κώστας Βλάσης.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 13-16, 14-21, 18-25

2ο σετ: 8-7, 11-16, 21-20, 31-33

3ο σετ: 7-8, 12-16, 16-21, 20-25

*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 6 άσσους, 31 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και της Καλαμάτας προήλθαν από 9 άσσους, 39 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (18-25, 31-33, 20-25) σε 102'

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Μελλές 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ), Μπάνοφ 18 (12/30 επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ), Μολίνα 7 (7/24 επ., 35% υπ. - 20% άριστες), Στάνκοφ 1 (1 μπλοκ), Καραμπαλί 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Κωστόπουλος (54% υπ. - 23% άριστες) / Φωλιάς (λ, 50% υπ. - 17% άριστες), Γκούζντα (λ), Μπακοδήμος, Μπαρντακτζιάν, Σπυριούνης 7 (5/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. - 31% άριστες), Τσαρκάτογλου.

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Φλάβιο Γκουλινέλι): Ντιέντιου 8 (2/7 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ροντρίγκες 7 (4/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μάρκου 20 (19/39 επ., 1 μπλοκ), Ζος 4 (1/2 επ., 3 άσσοι), Χόρβαθ 8 (7/16 επ., 1 άσσος, 44% υπ. - 31% άριστες), Αμπντελρχμάν 12 (6/16 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ, 59% υπ. - 29% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 50% υπ. - 25% άριστες), Τσετσίλας, Κοντοστάθης.