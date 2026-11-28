Σε περίπατο μετέτρεψε το ντέρμπι τετράδας με τον Φλοίσβο στο «Ανδρέας Βαρίκας« ο Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν με 3-1 και ανέβηκαν στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Novibet Volley League.

Πραγματοποιώντας ίσως και την καλύτερη εμφάνισή του φέτος, ο Πανιώνιος πήρε σπουδαία νίκη στο ντέρμπι της τετράδας. Οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν με 3-1 (25-13, 25-20, 15-25, 25-14) του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου στο «Ανδρέας Βαρίκας» και σκαρφάλωσαν στην 2η θέση φτάνοντας τους 14 βαθμούς έχοντας 5 νίκες και 1 ήττα στις 6 πρώτες αγωνιστικές. Οι ηττημένοι έπεσαν στην 3η θέση μαζί με τον Ολυμπιακό έχοντας και οι δύο 4 νίκες και 2 ήττες και 13 βαθμούς.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι μπήκαν εντυπωσιακά και με όπλο το σερβίς κυριάρχησαν απόλυτα κάνοντας άνετα το 1-0, με τους φιλοξενούμενους στο διάστημα αυτό να μην μπορούν να αντιδράσουν. Οι παίκτες του Νέβεν Μαϊστόροβιτς συνέχισαν το κυριαρχικό τους βόλεϊ και στο δεύτερο με τον Τοντόροβιτς να μοιράζει μαεστρικά το ματς και έφτασαν στο 2-0 επίσης με άνεση.

Στο τρίτο κάτι η κούραση των γηπεδούχων, κάτι το ότι οι φιλοξενούμενοι τα έπαιξαν όλα για όλα, έφερε τον Φλοίσβο να παίρνει από νωρίς μια διαφορά, να την κρατάει χωρίς πρόβλημα και να μειώνει παίρνοντας το σετ με 25-15, μπαίνοντας και πάλι στο ματς.

Στο τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, οι γηπεδούχοι δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης, μπήκαν από νωρίς δυνατά, πήραν μια διαφορά που συνεχώς την μεγάλωναν για να φτάσουν στο άνετο 25-14 και το 3-1 παίρνοντας μια πολύ σημαντική νίκη στο ντέρμπι των δύο ομάδων που έχουν ως στόχο την τετράδα.