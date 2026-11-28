Φοίνικας Σύρου – ΝΟΠΕΡ 2-3: Φοβερό το Ρέθυμνο πέρασε από το «Μελίνα Μερκούρη»
Ο Ν.Ο.ΠΕ. Ρεθύμνου συνεχίζει να εντυπωσιάζει και μετά τον ΠΑΟΚ νίκησε και τον Φοίνικα Σύρου με 3-2 σετ, εκτός έδρας, στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή και τελικά MVP τον Νίκολας Ολντάνι που έδωσε ρεσιτάλ στο μπλοκ και στην επίθεση.
Η ομάδα του Τόμας Καλιμπέρτι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με πρώτο σκόρερ τον Γιονάτας Καρντόσο, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους, εκ των οποίων 4 άσσοι, με 53% αποτελεσματικότητα στην επίθεση.
Οι Κρητικοί κατάφεραν να υποτάξουν τον Φοίνικα, ο οποίος τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, με τον Άρη και την Κηφισιά, είχε παίξει με τη φωτιά και νίκησε στο τάι μπρέι. Αυτή τη φορά η ομάδα της Σύρου δεν κατάφερε να επιβιώσει στο τάι μπρέικ, γνωρίζοντας την ήττα με 18-20, έπειτα από έναν συγκλονιστικό αγώνα που διήρκεσε 152 λεπτά.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Το Ρέθυμνο ανέβηκε στους 5 βαθμούς και βάζει νέα δεδομένα στη βαθμολογία, ενώ ο Φοίνικας με τον βαθμό που πήρε ισοβαθμεί με τον ΟΦΗ στους 12 βαθμούς πέφτοντας από την τετράδα.
MVP ο Ολντάνι
Ο Αργεντινός κεντρικός Νίκολας Ολντάνι αναδείχτηκε MVP του ΝΟΠΕ Ρεθύμνου στη νίκη επί του Φοίνικα Σύρου. Την βράβευση έκανε ο πρόεδρος του Ρεθύμνου Λευτέρης Αλυγιζάκης.
Διαιτητές: Ιωαννίδης, Κουτσούλας, Τσάλεντζ ρέφερι: Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Γραμματεία: Μπίτσικα.
Διακύμανση
1ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 23-25
2ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 30-28
3ο σετ: 8-5, 15-16, 19-21, 22-25
4ο σετ: 8-6, 16-9, 21-11, 25-16
5ο σετ: 2-5, 10-9, 11-12, 18-20
Οι πόντοι του Α.Ο. Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 5 άσσους, 74 επιθέσεις (54% αποτελεσματικότητα), 14 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και οι πόντοι του Ν.Ο.Π.Ε. Ρεθύμνου προήλθαν από 7 άσσους, 61 επιθέσεις (48% αποτελεσματικότητα), 12 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 2-3 (23-25, 30-28, 22-25, 25-16, 18-20) σε 152 λεπτά.
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Άκης Χατζηαντωνίου): Νέλλι 28 (25/43 επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι), Βαλτσίνοφ 14 (14/34 επ., 40% υπ., 20% άριστες), Τελκίνσκι, Μέγερ 7 (4/6 επ., 3 μπλοκ), Χαπανέμι 11 (1/8 επ., 8 μπλοκ, 2 άσσοι), Χάκας 32 (30/45 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 64% υπ., 32% άριστες) / Συναδινός (λ. - 54% υπ., 44% άριστες), Αλιαΐ (λ.), Ιντρισλάρι, Καγιαλής (0/1 επ.), Σαλταφερίδης 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Ρουσόπουλος, Κονίδης.
Ν.Ο.Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Τόμας Καλιμπέρτι): Μαρούλης, Γκάγκο 11 (7/12 επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι), Καρντόσο 31 (26/49 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 51% υπ., 23% άριστες), Πιέτρουτσουκ 18 (15/40 επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 55% υπ., 39% άριστες), Ολντάνι 12 (7/13 επ., 5 μπλοκ), Μανωλάκης 8 (6/12 επ., 2 μπλοκ) / Παχιαδάκης (λ. - 74% υπ., 43% άριστες), Ξανθάκης, Κανακάκης, Αυλωνίτης, Τζουγκαράκης, Θημιατζής, Παχάκης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.