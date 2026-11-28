Μετά τον ΠΑΟΚ στο Ρέθυμνο ο ΝΟΠΕΡ πέτυχε ακόμα μία σπουδαία νίκη επικρατώντας μέσα στο «Μελίνα Μερκούρη« του Φοίνικα Σύρου με 3-2.

Ο Ν.Ο.ΠΕ. Ρεθύμνου συνεχίζει να εντυπωσιάζει και μετά τον ΠΑΟΚ νίκησε και τον Φοίνικα Σύρου με 3-2 σετ, εκτός έδρας, στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή και τελικά MVP τον Νίκολας Ολντάνι που έδωσε ρεσιτάλ στο μπλοκ και στην επίθεση.

Η ομάδα του Τόμας Καλιμπέρτι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με πρώτο σκόρερ τον Γιονάτας Καρντόσο, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους, εκ των οποίων 4 άσσοι, με 53% αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Οι Κρητικοί κατάφεραν να υποτάξουν τον Φοίνικα, ο οποίος τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, με τον Άρη και την Κηφισιά, είχε παίξει με τη φωτιά και νίκησε στο τάι μπρέι. Αυτή τη φορά η ομάδα της Σύρου δεν κατάφερε να επιβιώσει στο τάι μπρέικ, γνωρίζοντας την ήττα με 18-20, έπειτα από έναν συγκλονιστικό αγώνα που διήρκεσε 152 λεπτά.

Το Ρέθυμνο ανέβηκε στους 5 βαθμούς και βάζει νέα δεδομένα στη βαθμολογία, ενώ ο Φοίνικας με τον βαθμό που πήρε ισοβαθμεί με τον ΟΦΗ στους 12 βαθμούς πέφτοντας από την τετράδα.

MVP ο Ολντάνι

Ο Αργεντινός κεντρικός Νίκολας Ολντάνι αναδείχτηκε MVP του ΝΟΠΕ Ρεθύμνου στη νίκη επί του Φοίνικα Σύρου. Την βράβευση έκανε ο πρόεδρος του Ρεθύμνου Λευτέρης Αλυγιζάκης.

Διαιτητές: Ιωαννίδης, Κουτσούλας, Τσάλεντζ ρέφερι: Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Γραμματεία: Μπίτσικα.

Διακύμανση

1ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 23-25

2ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 30-28

3ο σετ: 8-5, 15-16, 19-21, 22-25

4ο σετ: 8-6, 16-9, 21-11, 25-16

5ο σετ: 2-5, 10-9, 11-12, 18-20

Οι πόντοι του Α.Ο. Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 5 άσσους, 74 επιθέσεις (54% αποτελεσματικότητα), 14 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και οι πόντοι του Ν.Ο.Π.Ε. Ρεθύμνου προήλθαν από 7 άσσους, 61 επιθέσεις (48% αποτελεσματικότητα), 12 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (23-25, 30-28, 22-25, 25-16, 18-20) σε 152 λεπτά.

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Άκης Χατζηαντωνίου): Νέλλι 28 (25/43 επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι), Βαλτσίνοφ 14 (14/34 επ., 40% υπ., 20% άριστες), Τελκίνσκι, Μέγερ 7 (4/6 επ., 3 μπλοκ), Χαπανέμι 11 (1/8 επ., 8 μπλοκ, 2 άσσοι), Χάκας 32 (30/45 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 64% υπ., 32% άριστες) / Συναδινός (λ. - 54% υπ., 44% άριστες), Αλιαΐ (λ.), Ιντρισλάρι, Καγιαλής (0/1 επ.), Σαλταφερίδης 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Ρουσόπουλος, Κονίδης.

Ν.Ο.Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Τόμας Καλιμπέρτι): Μαρούλης, Γκάγκο 11 (7/12 επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι), Καρντόσο 31 (26/49 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 51% υπ., 23% άριστες), Πιέτρουτσουκ 18 (15/40 επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 55% υπ., 39% άριστες), Ολντάνι 12 (7/13 επ., 5 μπλοκ), Μανωλάκης 8 (6/12 επ., 2 μπλοκ) / Παχιαδάκης (λ. - 74% υπ., 43% άριστες), Ξανθάκης, Κανακάκης, Αυλωνίτης, Τζουγκαράκης, Θημιατζής, Παχάκης.