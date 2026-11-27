Ούτε ο Μίλωνας κατάφερε να αντισταθεί στον Παναθηναϊκό στον αγώνα της Παρασκευής, που άνοιξε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Novibet Volley League.

Ούτε ο Μίλωνας κατάφερε να αντισταθεί στην υπεροπλία και ανωτερότητα του Παναθηναϊκού στον αγώνα που έγινε απόψε Παρασκευή και άνοιξε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Novibet Volley League. Ο Παναθηναϊκός με MVP τον Νικολάι Κόλεφ που αναδείχτηκε MVP του αγώνα και πρώτος σκόρερ και έχοντας μεγάλα όπλα το σερβίς και το μπλοκ που του απέφερε 17 πόντους, νίκησε με 3-0 σετ και με τους μόλις 44 πόντους που έχασε σημείωσε την πιο

ευρεία νίκη επί της ομάδας της νέας Σμύρνης στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στους 16 βαθμούς αφήνοντας στους 13 τον Φλοίσβο Members Paron που αύριο Σάββατο δοκιμάζεται στην έδρα του Πανιωνίου Betsson.

Ο αγώνας, όπως μαρτυρά και το τελικό σκορ, εξελίχθηκε σε μονόλογο του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπήκε πολύ δυνατά με το σερβίς του Κόλεφ και προηγήθηκε 0-4 στο πρώτο σετ. Με σερί 5-0 από το 4-8 εκτόξευσε τη διαφορά στο 4-13, χάρη στα διαδοχικά μπλοκ των Κόλεφ, Ανδρεόπουλου και Σπίριτο. Οι «πράσινοι» διατήρησαν τη μεγάλη διαφορά και με το μπλοκ του Κόλεφ, ο οποίος βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα, τον άσσο του Ανδρεόπουλου και την επίθεση του Γιάντσουκ έκλεισαν το σετ στο 14-25.

Στο δεύτερο σετ ο Μίλων προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι και πήρε μικρό προβάδισμα με 6-5, χάρη στις ενέργειες των Ερνάντες και Αγκάμεζ. Ωστόσο, το προβάδισμά του αποδείχθηκε πρόσκαιρο, καθώς με δύο άσσους του Ανδρεόπουλου ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 3-0 και προσπέρασε με 6-8. Με τους Ανδρεόπουλο, Νίλσεν και Κόλεφ ανέβασε τη διαφορά στο 12-15, ενώ ο Μίλων μείωσε σε 13-15 με τον Εμπαντιμπούρ. Ακολούθησε νέο σερί 6-0 του Παναθηναϊκού, με το σερβίς του Ανδρεόπουλου και τα μπλοκ των Κόλεφ και Νίλσεν, που εκτόξευσε τη διαφορά στο 13-21. Το σετ ολοκληρώθηκε στο 17-25.

Στο ίδιο μοτίβο εξελίχθηκε και το τρίτο σετ. Η αντίσταση του Μίλωνα, με κύριο εκφραστή τον Ερνάντες, περιορίστηκε μέχρι το 7-9. Τα πολλά λάθη των γηπεδούχων και οι επιθέσεις των Γιάντσουκ και Νίλσεν άνοιξαν τη διαφορά στο 7-12. Από το 10-15 ο Παναθηναϊκός έκανε νέο σερί 6-0, αυτή τη φορά με το σερβίς του Σπίριτο, δύο μπλοκ του Κόλεφ και ένα του Ανδρεόπουλου, διαμορφώνοντας το 10-21.

Η συνέχεια ήταν τυπική διαδικασία για τον εντυπωσιακό Παναθηναϊκό, ο οποίος με μπλοκ του Γιάντσουκ ολοκλήρωσε τον αγώνα στο 13-25. Με συνολικά 17 μπλοκ και επιβλητική εμφάνιση, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-0 σετ και πανηγύρισαν την έκτη νίκη τους στο πρωτάθλημα.

MVP ο Νικολάι Κόλεφ

Ο Βούλγαρος κεντρικός του Παναθηναϊκού Νικολάι Κόλεφ αναδείχτηκε MVP του αγώνα με τον Μίλωνα. Τη βράβευση έκανε ο τιμ μάνατζερ του Παναθηναϊκού Ρούλης Αγραπιδάκης.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Βελώνης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Γεροθόδωρος, Γραμματεία: Ιωάννου.

Η διακύμανση:

1ο σετ: 3-8, 6-16, 11-21, 14-25

2ο σετ: 6-8, 13-16, 13-21, 17-25

3ο σετ: 5-8, 10-16, 10-21, 13-25

Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 0 άσσους, 18 επιθέσεις (30% αποτελεσματικότητα), 2 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού Α.Ο. οι πόντοι προήλθαν από 8 άσσους, 29 επιθέσεις (49% αποτελεσματικότητα), 17 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (14-25, 17-25, 13-25) σε 71 λεπτά.

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Θεοδόσης 1π. (1/1 επ.), Αγκάμεζ 1 (1/8 επ., 50% υπ.), Μαντελίδης (0/10 επ., 20% υπ., 7% άριστες), Βάνκερ, Εμπαντιμπούρ 3 (3/15 επ., 43% υπ., 14% άριστες), Ερνάντες 13 (12/23 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ.) / Βελούδης (λ. - 29% υπ., 24% άριστες), Αραπάκης, Σταθέλος 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Δοροβάτας, Ουτζής (0/2 επ.) και Παπαδόπουλος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ), Γιάντσουκ 12 (9/13 επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 69% υπ., 23% άριστες), Νίλσεν 11 (9/17 επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Ανδρεόπουλος 9 (2/11 επ., 3 μπλοκ, 4 άσσοι, 56% υπ., 44% άριστες), Κόλεφ 14 (5/10 επ., 8 μπλοκ, 1 άσσος), Σπίριτο 3 (2 μπλοκ, 1 άσσος) / Χανδρινός (λ. - 67% υπ., 50% άριστες), Κασαμπαλής και Μανδηλάρης.

Οι δηλώσεις

O προπονητής του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε: «Ξέραμε εξαρχής πού βρίσκεται η ομάδα. Είναι μια δύσκολη συνθήκη για εμάς και το γνωρίζαμε. Δεν περιμένουμε να αλλάξουν ουσιαστικά πράγματα μέσα σε πέντε-έξι προπονήσεις. Πόσο μάλλον όταν παίζεις με μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Είδαμε και σήμερα ότι αυτά τα λάθη τα πληρώνεις, και τα πληρώνεις ακριβά. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, ήταν εξαιρετικός. Για ακόμη ένα παιχνίδι, μας πίεσε πάρα πολύ στην υποδοχή με το σερβίς του. Από τη δική μας πλευρά, αυτή την πίεση την περιμέναμε. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ο τρόπος με τον οποίο τη διαχειριστήκαμε μέσα στο παιχνίδι. Με ψυχραιμία και ηρεμία, μέρα με τη μέρα και προπόνηση με την προπόνηση, θα μπορέσουμε να βρούμε το πρόσωπο που επιζητούμε όλο αυτόν τον καιρό».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος δήλωσε: «Εμείς είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Γνωρίζουμε ότι από το σημερινό παιχνίδι και μετά δεν υπάρχει ανάπαυση. Αρχίζει ο πολύμηνος μαραθώνιος και πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με μεγάλη σοβαρότητα, χωρίς στιγμές χαλάρωσης. Νομίζω ότι αυτό κάναμε σήμερα, από τον πρώτο πόντο μέχρι τον τελευταίο. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Μας βγήκαν και κάποια αγωνιστικά στοιχεία, όπως το σερβίς και το μπλοκ, και πήραμε μια πάρα πολύ καλή νίκη».

O ΜVP του αγώνα Νικολάι Κόλεφ δήλωσε: «Όλοι οι άνθρωποι του οργανισμού και οι συμπαίκτες μου με έχουν βοηθήσει να προσαρμοστώ στον Παναθηναϊκό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δουλεύουμε πολύ και με τον σωστό τρόπο. Νιώθουμε πάρα πολύ έτοιμοι και ανυπομονούμε να μπούμε και στους αγώνες του Τσάμπιονς Λιγκ. Πιστεύουμε ότι στο γκρουπ που είμαστε έχουμε πολλές πιθανότητες και μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα».