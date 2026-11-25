Αλλαγή στην πάσα για τον ΠΑΟΚ με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Βραζιλιάνου, Εντουάρντο Καρίζιο και το τέλος της συνεργασίας με τον Ρώσο, Εβγένι Ρουκαβίσνικοφ.

Το κακό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στην φετινή Novibet Volley League ήταν λογικό πως θα έφερνε αλλαγές στους «ασπρόμαυρες». Η πρώτη έχει να κάνει με την πάσα, καθώς στη θέση του Ρώσου, Εβγένι Ρουκαβίσνικοφ που αποτελεί και τυπικά παρελθόν, ανακοινώθηκε ο Βραζιλιάνος, Εντουάρντο Καρίζιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την συμφωνία με Καρίζιο έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ΠΑΟΚ mαteco, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Εντουάρντο Καρίζιο, για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει τον Δικέφαλο με σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις.

Γεννημένος στην Βραζιλία στις 19/01/1996, ο Εντουάρντο Καρίζιο Σομπρίνιο αγωνίζεται ως πασαδόρος και έχει ύψος 190cm.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε από τη Minas Tênis Clube U21, ενώ ακολούθησε η παρουσία του στη Fiat/Minas από το 2015 έως το 2019. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην EMS Taubaté Funvic τη σεζόν 2019-20 και στη Vôlei Itapetininga το 2020-21.

Ακολούθησαν οι ευρωπαϊκές του εμπειρίες με τη Stade Poitevin στη Γαλλία και τη Jihostroj České Budějovice στην Τσεχία, όπου και αναδείχθηκε κορυφαίος πασαδόρος του πρωταθλήματος, ενώ τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στην Arkas Spor της Τουρκίας και το 2025-26 στη Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique της Γαλλίας. Στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν αγωνίστηκε στην Saneago Goiás Vôlei της Βραζιλίας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διεθνής του διαδρομή με την Εθνική Βραζιλίας. Την περίοδο 2016-17 αγωνίστηκε με την Εθνική U23, συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U23 του 2017 και στο Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα U23 του 2016. Στη συνέχεια, από το 2018 έως το 2019, αποτέλεσε μέλος της ανδρικής Εθνικής Βραζιλίας, συμμετέχοντας στο Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα, στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2019 και στο Παναμερικανικό Κύπελλο του 2018.

Ο Εντουάρντο Καρίζιο έρχεται στον ΠΑΟΚ mαteco με πλούσιες αγωνιστικές εμπειρίες από τη Βραζιλία και την Ευρώπη, καθώς και διεθνή παρουσία με τη «Σελεσάο», με στόχο να προσφέρει ποιότητα και δημιουργία στο παιχνίδι του Δικεφάλου.

«Ενθουσιασμένος γι' αυτό το νέο κεφάλαιο»

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ mαteco, ο Εντουάρντο Καρίζιο, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Πάντα άκουγα τα καλύτερα για τον σύλλογο, αφού πολλοί και καλοί συμπατριώτες μου έχουν παίξει στην Ελλάδα, αλλά και στον ΠΑΟΚ. Είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό το νέο κεφάλαιο».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ mαteco, Εντουάρντο!».

Το αντίο στον Ρουκαβίσνικοφ

Εκτός από την απόκτηση του Καρίζιο, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και το τέλος της συνεργασίας με τον Εβγένι Ρουκαβίσνικοφ αναφέροντας τα εξής: «Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ mαteco ανακοινώνει την λύση συνεργασίας με τον αθλητή, Εβγένι Ρουκαβίσνικοφ.

Ευχόμαστε στον αθλητή καλή συνέχεια στην καριέρα του και κάθε προσωπική επιτυχία».