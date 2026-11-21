Μετά από τέσσερις σερί ήττες ο Μίλωνας κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη επικρατώντας με 3-2 της Κηφισιάς στο Ζηρίνειο.

Τέλος στο κάκιστο ξεκίνημά του στην φετινή Novibet Volley League έβαλε ο Μίλωνας. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη επικρατώντας με 3-2 (25-21, 21-25, 17-25, 25-17, 20-22) της Κηφισιάς στο Ζηρίνειο σε ένα ματς που είχε μεγάλη αγωνία ως το τέλος.

Αυτή ήταν όπως αναφέραμε η πρώτη νίκη του Μίλωνα, ενώ για την Κηφισιά ήταν η 4η ήττα, με τους «κυανόλευκους» να έχουν 5 βαθμούς και τους «πράσινους» 2.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ επικρατώντας με 25-21. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και όχι μόνο ισοφάρισαν αλλά πήραν κξαι προβάδισμα με 2-1, δείχνοντας έτοιμοι ακόμα και για το τρίποντο. Η Κηφισιά αντέδρασε και ισοφάρισε και έτσι οι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές τους στο τάι μπρέικ.

Εκεί «έσπασαν καρδιές», καθώς χρειάστηκε ο Μίλωνας να φτάσει στου 22 πόντους για να μπορέσει να πάρει τη νίκη που όπως αναφέραμε ήταν και ο πρώτος στο φετινό πρωτάθλημα.

ΤΑ ΣΕΤ: 2-3 (25-21, 21-25, 17-25, 25-17, 20-22)

*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 8 άσους, 57 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων ενώ του Μίλωνα από 4 άσους, 68 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων

ΚΗΦΙΣΙΑ (Νίκος Ζαλμάς): Μελλές 8 (1/4 επ., 3 άσοι, 4 μπλοκ), Μπάνοφ 23 (21/44 επ., 2 μπλοκ), Μολίνα 9 (8/23 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. – 29% άριστες), Στάνκοφ 6 (2/3 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Καραμπαλί 12 (8/10 επ., 4 μπλοκ), Κωστόπουλος 14 (13/27 επ., 1 άσος, 53% υπ. – 30% άριστες) / Φωλιάς (λ., 57% υπ. – 21% άριστες), Μπαρντακτζιάν, Σπυριούνης 6 (4/10 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 31% άριστες), Μάρκου, Γκούζντα (λ., 64% υπ. – 55% άριστες), Τσαρκάτογλου

ΜΙΛΩΝ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Θεοδόσης 7 (5/14 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Μαντελίδης 12 (11/25 επ., 1 άσος, 40% υπ. – 16% άριστες), Βάνκερ 3 (3 μπλοκ), Εμπαντιπούρ 25 (23/41 επ., 2 μπλοκ, 53% υπ. – 21% άριστες), Σταθέλος 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ), Ερνάντες 23 (22/33 επ., 1 μπλοκ) / Βελούδης (λ., 48% υπ. – 31% άριστες), Αραπάκης 2 (2 άσοι), Δοροβάτας