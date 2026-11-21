Τη μεγαλύτερη νίκη της νεότερης ιστορίας του πέτυχε ο ΝΟΠΕΡ με την ομάδα του Ρεθύμνου να επικρατεί με 3-1 του κάκιστου ΠΑΟΚ.

Φοβερός και τρομερός ΝΟΠΕΡ πήρε σημαντικό τρίποντο επικρατώντας με 3-1 (25-15, 25-17, 20-25, 28-26) του ΠΑΟΚ στην Κρήτη. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη των Κρητικών στην επιστροφή της στη Novibet Volley League και η δεύτερη ήττα των «ασπρόμαυρων». Ο ΠΑΟΚ και τις δύο ήττες τις έχει κάνει στη Κρήτη, η μία από τον ΟΦΗ και η άλλη από τον ΝΟΠΕΡ χωρίς σε κάποια να πάρει έστω έναν πόντο (3-0 και 3-1 αντίστοιχα).

Ο αγώνας ήταν ένας περίπατος για τους γηπεδούχους στα δύο πρώτα σετ, κάνοντας με χαρακτηριστική άνεση το 2-0, σε ένα διάστημα όπου ο ΠΑΟΚ ήταν σαν να μην είχε ταξιδέψει καν στο νησί. Στην συνέχεια οι «ασπρόμαυροι» αντέδρασαν και μείωσαν σε 2-1, μια αντίδραση που συνεχίστηκε και στο τέταρτο σετ που ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι.

Ένα ντέρμπι στο οποίο οι γηπεδούχοι μπήκαν εξαιρετικά και προηγήθηκαν με 10-3 και 16-9, ωστόσο εκεί που όλα έδειχναν χαμένα οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και μείωσαν την διαφορά, φτάνοντας να ισοφαρίσουν σε 24-24. Εκεί ένας πόντος του Καρντόσο και ένα λάθος του ΠΑΟΚ έκαναν το 26-24 δίνοντας την μεγάλη νίκη στο Ρέθυμνο.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο φοβερός Καρντόσο που είχε 28 πόντους με 52% ποσοστό στην επίθεση και τον ακολούθησε ο Πιέτρουτσουκ με 16. Για τους ηττημένους ο Μαϊκόν είχε 15, αλλά δεν φορτώθηκε όσο θα έπρεπε από τον Ρουσκαβίσνικοφ, με τον Πέτκοβιτς να ακολουθεί με 13 και το πολύ κακό 24% στην επίθεση.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (25-15, 25-17, 20-25, 28-26)

*Οι πόντοι του ΝΟΠΕ Ρεθύμνου προήλθαν από 3 άσους, 44 επιθέσεις, 19 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων ενώ του ΠΑΟΚ από 6 άσους, 39 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων

ΝΟΠΕΡ (Τόμας Γκαλιμπέρτι): Μαρούλης 1 (1 μπλοκ), Γκάγκο 7 (2/7 επ., 5 μπλοκ), Καρντόσο 28 (22/42 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ, 46% υπ. – 38% άριστες), Πιετρούτσουκ 16 (13/34 επ., 3 μπλοκ, 54% υπ. – 31% άριστες), Ολντάνι 8 (3/4 επ., 5 μπλοκ), Μανωλάκης 6 (4/12 επ., 2 μπλοκ) / Παχιαδάκης (λ., 43% υπ. – 24% άριστες), Ξανθάκης

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέλβε 9 (4/9 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Χαραλαμπίδης 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Ρουσκαβίσνικοφ 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Πέτκοβιτς 13 (9/38 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Μαϊκόν 15 (13/26 επ., 2 άσοι, 62% υπ. – 19% άριστες), Μπέργκερ 8 (8/17 επ., 61% υπ. – 19% άριστες) / Κοκκινάκης (λ., 61% υπ. – 22% άριστες), Μούχλιας 1 (1/4 επ., 50% π. – 0% άριστες), Τζοβάρας (0/2 επ.), Στεφανίδης