Επιβλητικός ο Πανιώνιος νίκησε με άνεση τον ΝΟΠΕΡ παίρνοντας εκδίκηση και για τον αποκλεισμό από το Novibet League Cup. Τέσσερα στα τέσσερα οι «κυανέρυθροι».

Στις 28 Οκτωβρίου είχαμε το πρώτο μεγάλο μπαμ στο βόλεϊ ανδρών φέτος, με το Ρέθυμνο να επικρατεί με 3-2 του Πανιωνίου και να προκρίνεται στα προημιτελικά του Novibet League Cup. Σε λιγότερο από έναν μήνα οι δύο ομάδες βρέθηκαν και πάλι αντιμέτωπες αυτή την φορά στο «Ανδρέας Βαρίκας» για την Novibet Volley League με τους «κυανέρυθρους» να παίρνουν εμφατική... εκδίκηση επικρατώντας με 3-0 (25-20, 25-17, 25-21).

Μια νίκη που φέρνει την ομάδα του Νέβεν Μαϊστόροβιτς στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 11 βαθμούς μαζί με τον Παναθηναϊκό, με τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου να είναι μόνος πρώτος με 12 (και οι τρεις ομάδες είναι οι μοναδικές με τέσσερις νίκες στις ισάριθμες αγωνιστικές που έχουν γίνει).

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα, κάτι που φαίνεται και στα νούμερα και έχοντας το εντυπωσιακό 66% στην επίθεση δεν άφησαν στους αντιπάλους τους το παραμικρό περιθώριο να πιστέψουν πως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι στο ματς αυτό.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Χαγκμπαράστ με 16 πόντους και τον ακολούθησαν οι Ατανασίεβιτς και Νανόπουλος με 13 και 10 αντίστοιχα. Για τους ηττημένους μόνο ο Μπαρέρα είχε διψήφιο φτάνοντας τους 10 και δεν μπορούσε μόνος του να οδηγήσει την ομάδα του σε νίκη.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βελώνης, Παρατηρητής: Καπάνταης, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-12, 21-17, 25-20

2ο σετ: 8-4, 16-9, 21-13, 25-17

3ο σετ: 8-5, 16-14, 21-18, 25-21

Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν: 3 άσσοι, 43 επιθέσεις (66% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλων και οι πόντοι του N.O.Π.Ε. Ρεθύμνου προήλθαν: 2 άσσοι, 28 επιθέσεις (41% αποτελεσματικότητα),, 2 μπλοκ, 26 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-17, 25-21) σε 77΄

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Nέβεν Μαϊστόροβιτς): Μπράιαν 9π. (7/10επ., 2 μπλοκ), Τοντόροβιτς 2 (1/1επ., 1 μπλοκ), Νανόπουλος 10 (8/17επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 67%υπ.), Χαγκπαράστ 16 (16/21επ., 63%υπ., 16%αρ.), Λινάρδος 4 (2/3επ., 2 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 13 (9/13επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι) / Σωνάκης (λ. – 44%υπ., 6%αρ.), Ανδρεάδης.

Ν.Ο.Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Τόμας Καλιμπέρτι): Μαρούλης 10. (1/1επ.), Μπαρέρα 10 (9/22επ., 1 μπλοκ), Γκάγκο 6 (11/4επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Καρντόσο 8 (7/17επ., 1 άσσος, 59%υπ., 23%αρ.), Πιέτρουτζουκ 5π. (5/14επ., 27%υπ., 18%αρ.), Ολντάνι 1 (1/2επ.) / Παχιαδάκης (λ. – 65%υπ., 24%αρ.), Κανακάκης, Αυλωνίτης, Μανωλάκης 1 (1/1επ.).