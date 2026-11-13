Ο ΠΑΟΚ επικρατώντας επί του συμπολίτη Αρη με 3-1 σετ, έφθασε στην 3η σερί νίκη στη Volley League και βρέθηκε στην 1η θέση, οι «κίτρινοι» πήραν το 1ο σετ στο πρωτάθλημα

Την τρίτη και μάλιστα συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα Novibet Volley League 2026-27 πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ και μάλιστα με 3-1 σετ επί του Άρη στο παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που αναβίωσε και πάλι μετά από 10 χρόνια ύστερα από την επιστροφή των «κιτρινόμαυρων» στην επαγγελμαική κατηγορία.

Ο ΠΑΟΚ έπιασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με έναν αγώνα περισσότερο τους πρωτοπόρους Παναθηναϊκό και Φλοίσβο, ενώ ο Άρης κρατάει το πρώτο του σετ στο πρωτάθλημα και διατηρήθηκε στο γκρουπ των ομάδων που ακόμα δεν έχουν βαθμό.

Κορυφαίος του αγώνα και MVP αναδείχτηκε ο Βραζιλιάνος κεντρικός του ΠΑΟΚ MATECO Φράνκα Μαϊκόν που σημείωσε 26 πόντους με 23/37 επιθέσεις και ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Ο Άρης πάλεψε όσο μπορούσε με πρώτο σκόρερ τον Βινκελμίλερ με 15 πόντους, πήρε το πρώτο του σετ στο πρωτάθλημα αλλά δε μπορούσε να ανταγωνιστεί την πληρότητα των γηπεδούχων.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά και μετά το 10-9 που έγινε από τον Μέγιερ ο ΠΑΟΚ έκανε το μεγαλύτερο σερί μέχρι σήμερα στο εφετινό πρωτάθλημα 12-0. Με τον Ρουσκαβίσνικοφ στο σερβίς χάλασε η υποδοχή του Άρη και ο Μαϊκόν με τον Χαραλαμπίδη και τον Μπέργκερ έκαναν... πάρτι εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 22-9 κι εκεί κρίθηκε το 1ο σετ το οποίο έκλεισε με λάθος επίθεση του Βινκελμίλερ.

Ο Άρης πάλεψε το δεύτερο σετ και με το σερβίς του Μορέιρα και τα τελειώματα του Παξιμαδάκη έκανε σερί 5-0 παίρνοντας διαφορά 7-10. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Μαϊκόν 15-15 και με καλό μπλοκ - άμυνα και κόντρες του Μαϊκόν και του Μπέργκερ προηγήθηκε 19-16. Ο Άρης επανήλθε και ισοφάρισε 22-22 με τον Πεντίδη και τον Βινκελμίλερ αλλά ο ΠΑΟΚ MATECO με τρεις σερί επιθέσεις του Μαϊκόν έκλεισε το σετ 25-22 για το 2-0.

Ο ΠΑΟΚ Mμε μπροστάρη τον Ρουσκαβισνίκοφ προηγήθηκε 12-8 στο 3ο σετ αλλά ο Άρης και πάλι έδωσε τα... ρέστα του. Ο Μορέιρα, ο Πεντίδης και ο Βινκελμίλερ το πάλεψαν με σερί 4-0 ισοφάρισαν 14-14 και ακολούθησε μάχη πόντο πόντο μέχρι το 19-19. Έκει ο Άρης με τον Βινκελμίλερ έκανε σερί 3-0 για το 19-22 το οποίο διατήρησε και έκλεισε το σετ 23-25 με τον Βινκελμίλερ.

Το 4ο σετ έμοιαζε με το 1ο σετ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 10-5 με μπροστάρη τον Μαϊκόν, ο Άρης μείωσε 10-9 με σερί 4-0 από το μπλοκ του Δέρβα αλλά στο 16-13 το σερβίς του Χαραλαμπίδη έκανε τη διαφορά και με σερί 5-0 έκανε το σκορ 21-13 και εκεί κρίθηκε ο αγώνας ο οποίος τελείωσε με μπλοκ του Ρουσκαβισνίκοφ.

MVP ο Μαϊκόν

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός του ΠΑΟΚ MATECO Φράνκα Μαϊκόν αναδείχτηκε MVP. Την βράβευση έκανε ο Πέτρος Τσελεπίδης μέλος του ΔΣ του ΤΑΑ ΠΑΟΚ

Διαιτητές: Ισκάς, Τοσουνίδης, Τσάλεντζ ρέφερι: Αβραμίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Γραμματεία: Κουμπλή.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-9, 21-9, 25-14

2ο σετ: 8-6, 16-15, 21-17, 25-22

3ο σετ: 8-5, 15-16, 19-21, 23-25

4ο σετ: 8-4, 16-12, 21-13, 25-15

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 4 άσσους, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Άρη προήλθαν από 5 άσσους, 38 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-14, 25-22, 23-25, 25-15) σε 111'

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Γκαζιάνι 6 (4/5 επ., 2 μπλοκ), Χαραλαμπίδης 6 (5/9 επ., 1 άσσος), Ρουσκαβίσνικοφ 8 (1/1 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Πέτκοβιτς 12 (10/41 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μαϊκόν 26 (23/37 επ., 3 μπλοκ, 83% υπ. - 50% άριστες), Μπέργκερ 15 (13/33 επ., 2 μπλοκ, 65% υπ. - 45% άριστες) / Κοκκινάκης (λ, 60% υπ. - 32% άριστες), Παπαγεωργίου.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Γιάννης Μέλκας): Βίνκελμουλερ 15 (15/42 επ.), Δέρβας 7 (3/9 επ., 4 μπλοκ), Παξιμαδάκης 11 (8/29 επ., 3 μπλοκ, 50% υπ. - 18% άριστες), Πεντίδης 10 (7/20 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μορέιρα 5 (4/27 επ., 1 άσσος, 61% υπ. - 19% άριστες), Μέγιερ 3 (1/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 50% υπ. - 21% άριστες), Γκοτσίδης (57% υπ. - 14% άριστες), Φραγκουλίδης, Ανγκέλοφ 2 (2 άσσοι).

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Γιάννης Μέλκας): Βίνκελμουλερ 15 (15/42 επ.), Δέρβας 7 (3/9 επ., 4 μπλοκ), Παξιμαδάκης 11 (8/29 επ., 3 μπλοκ, 50% υπ. - 18% άριστες), Πεντίδης 10 (7/20 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μορέιρα 5 (4/27 επ., 1 άσσος, 61% υπ. - 19% άριστες), Μέγιερ 3 (1/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 50% υπ. - 21% άριστες), Γκοτσίδης (57% υπ. - 14% άριστες), Φραγκουλίδης, Ανγκέλοφ 2 (2 άσσοι).

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης, δήλωσε: «Όσοι είδαν το παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε το πρώτο σετ, στο οποίο ήμασταν αυτοί που έπρεπε, στη συνέχεια χαλαρώσαμε στην υποδοχή και στο σερβίς. Το έχουμε πει ότι αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει με καμία ομάδα. Δεν υποτιμήσαμε τον Άρη, αλλά υπερεκτιμήσαμε τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο και, αν δεν είμαστε σοβαροί, μπορούμε να χάσουμε από οποιονδήποτε, όπως και αν είμαστε σοβαροί, μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς και θέλουμε να βρεθούμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Απλώς θα περίμενα καλύτερη αντίδραση στο τρίτο σετ. Ξεκινήσαμε νωχελικά και προσωπικά το σιχαίνομαι».

Ο κεντρικός του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Χαραλαμπίδης, είπε: «Νικήσαμε, αλλά δεν είμαστε τόσο ικανοποιημένοι. Κάναμε πολλά λάθη. Εκεί που έπρεπε να πιέσουμε, δεν το κάναμε. Πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας όταν νικάμε κάποια παιχνίδια. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί για να πετύχουμε τον στόχο μας. Είμαι στον ΠΑΟΚ για τίτλους και αυτός είναι ο στόχος της ομάδας».

Ο προπονητής του Άρη, Γιάννης Μέλκας, τόνισε: «Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη. Εμείς κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια. Δεν είναι μυστικά τα προβλήματά μας και δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτά. Πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω, να κάνουμε τη δουλειά μας και να περιμένουμε κάποιο δώρο από τη διοίκηση. Τα παιδιά ήταν ανταγωνιστικά και στα σετ που χάσαμε είχαμε καλές φάσεις. Το πρώτο στοιχείο που έχουμε είναι η άμυνα και αυτό φάνηκε. Είχαμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε τον ΠΑΟΚ, προσπαθήσαμε και μας βγήκε η τακτική. Υστερούσαμε στην κόντρα επίθεση. Κρατάμε τα καλά στοιχεία και συνεχίζουμε».

Ο κεντρικός του Άρη, Γιώργος Πεντίδης, ανέφερε: «Είμαστε ικανοποιημένοι σε έναν βαθμό. Σε όλα τα ματς χάναμε με 3-0. Πήραμε το πρώτο μας σετ στην κατηγορία μετά από δέκα χρόνια. Παλεύουμε κάθε μέρα στο γήπεδο και δίνουμε τα πάντα. Στηρίζουμε την ομάδα και με μικρότερα παιδιά που τώρα κάνουν το ξεκίνημά τους. Μπορούν να αντεπεξέλθουν και θα τα πάνε ακόμα καλύτερα. Πιστεύω πως από εδώ και πέρα, σε όλα τα παιχνίδια, πρέπει να κυνηγάμε κάθε φάση, κάθε μπάλα. Αν το κάνουμε αυτό, θα έρθει καλύτερο αποτέλεσμα. Αργά ή γρήγορα θα έρθει και η νίκη».