Με τον ΠΑΟΚ να είναι το μεγάλο φαβορί και τον Άρη να θέλει να κάνει την μεγάλη έκπληξη, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Παρασκευή στο «Παλατάκι» για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια.

Mε το παραδοσιακό ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη αναβιώνουν μετά από 10 χρόνια τα παραδοσιακά ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο πρωτάθλημα Novibet Volley League 2026-27 και ανοίγει το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής: (Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, Novibet VL 2026-27, 4η αγωνιστική, 13/11, 18:30, ΕΡΤ-2 Σπορ, Διαιτητές: Ισκάς, Τοσουνίδης).

Ο ΠΑΟΚ μετά τις διαδοαχικές νίκες επί του Α.Ο.Π. Κηφισιάς στην έδρα του και την Καλαμάτα 80 Affidea στη Μεσσηνία δείχνει πως βρίσκεται σε ανοδική πορεία και θέλει να διευρύνει το σερί του και να ισχυροποιηθεί στις πρώτες θέσεις ειδικά σε μία αγωνιστική που υπάρχει και το ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Ο Δικέφαλος έχει 6 βαθμούς και ισοβαθμεί στην 4η θέση μαζί με ΟΦΗ, Ολυμπιακό ΟΝΕΧ και Φοίνικα Σύρου. Επομένως η συγκομιδή βαθμών σε αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντική.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμάης δήλωσε: «Θέλουμε να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις. Κάθε μέρα που περνάει, βρίσκουμε όλο και περισσότερο τα πατήματά μας. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό και ιδιαίτερο είναι το παιχνίδι της Παρασκευής και θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τη νίκη, ενόψει της δύσκολης συνέχειας, αλλά και για να ικανοποιήσουμε τους οπαδούς μας».

Ο Ρώσος πασαδόρος του ΠΑΟΚ Εβγένι Ρουκαβίσνικοφ δήλωσε: «Το παιχνίδι απέναντι στον Άρη πιστεύω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τη νίκη! Θέλω, παράλληλα, να καλέσω όλους τους φιλάθλους μας να έρθουν και να μας στηρίξουν».

Ο Άρης αναζητά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα Novibet Volley League 2026-27 που θα είναι και η πρώτη μετά και την επιστροφή του στην επαγγελματική κατηγορία και η πρώτη επί του ΠΑΟΚ στη Volley League ύστερα από 14 χρόνια. Την τελευταία φορά που νίκησε ο Άρης τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας για το πρωτάθλημα ήταν στις 20/11/2012.

Οι κιτρινόμαυροι αναζητούν ακόμα την αγωνιστική τους ταυτότητα και σε 3 αγώνες μετρούν ισάριθμες ήττες.

Ο Χρήστος Γκοτσίδης δήλωσε: «Προετοιμαζόμαστε στην προπόνηση για να αντεπεξέρθουμε όσο καλύτερα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θέλουμε να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό στο γήπεδο, μελετήσαμε τον αντίπαλο και στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί για να πάρουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

Το 40ο ντέρμπι

Από το 1998 που καθιερώθηκε το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 40 αγώνες πρωταθλήματος και ο ΠΑΟΚ προηγείται στις νίκες με 25-15.

Novibet Volley League – 4η αγωνιστική

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο ΠΑΟΚ, 18.30 (EΡΤ-2 TV): Π.Α.Ο.Κ. MATECO – Α.Σ. Άρης

Διαιτητές: Ισκάς, Τοσουνίδης, Τσάλεντζ ρέφερι: Αβραμίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Γραμματεία: Κουμπλή.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο, 17.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Τραχαλάκη, Τσάλεντζ ρέφερι: Κόκκας, Παρατηρητής: Ράπτης, Γραμματεία: Κωνσταντίνου Σοφ.

Γυμναστήριο Μίλωνα, 17.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron

Διαιτητές: Αγγελίδης, Γεωργιάδης, Τσάλεντζ ρέφερι: Φραγκάκης, Παρατηρητής: Μουλά Λ., Γραμματεία: Χαρίτου.

Γυμναστήριο Μετς, 21.15 (ΕΡΤ-2 TV): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX

Διαιτητές: Κουτσούλας, Νικάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Θεμελής, Παρατηρητής αγώνα: Κουτσής, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεροθόδωρος, Γραμματεία: Μπίτσικα.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», 17.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. Betsson – Ν.Ο.Π.E. Ρεθύμνου

Διαιτητές: Φραγκάκης, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βελώνης, Παρατηρητής: Καπάνταης, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Γυμναστήριο Ρέντη, 18.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Διαιτητές: Πρέντζας, Μιχαήλογλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.