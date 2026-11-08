Κηφισιά – Φοίνικας Σύρου 3-1: Σεφτέ για τους «κυανόλευκους»
Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα Novibet Volley League και μάλιστα το πρώτο τρίποντο επί του αήττητου Φοίνικα Σύρου πανηγυρίζει ο Α.Ο.Π. Κηφισιάς παίρνοντας βαθιά ανάσα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Νίκου Ζαλμά μέσα σε δέκα ημέρες νίκησε δύο φορές του συριανούς για το πρωτάθλημα και το Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς και έφτασε στους 4 βαθμούς στον βαθμολογικό πίνακα.
Αντίθετα, ο Φοίνικας γνώρισε την πρώτη του ήττα και έμεινε στους 6 βαθμούς. Πολυτιμότερος του αγώνα και πρώτος σκόρερ με 29 πόντους αναδείχτηκε ο Ευγκένι Μπάνοφ, ενώ εξαιρετική εμφάνιση έκαναν και οι Μολίνα, Στάνκοφ. Ο Φοίνικας μπήκε στον αγώνα από το 3ο σετ, μείωσε σε 2-1 και πάλεψε για να οδηγήσει το ματς στο τάι μπρέικ αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ξεχώρισαν ο Νέλλι και ο Χάκας με 21 και 17 πόντους αντίστοιχα.
Διαιτητές: Νικάκης, Βελώνης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Γραμματεία: Γλυκού.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-13, 21-16, 25-19
2ο σετ: 8-4, 16-15, 21-17, 25-20
3ο σετ: 6-8, 11-16, 16-21, 21-25
4o σετ: 6-8, 14-16, 21-20, 30-28
*Οι πόντοι του Α.Ο.Π. Κηφισιάς προήλθαν: 7 άσσοι, 56 επιθέσεις, (54% αποτελεσματικότητα), 9 μπλοκ, 29 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα Σύρου οι πόντοι προήλθαν: 7 άσσοι, 51 επιθέσεις, (48% αποτελεσματικότητα), 7 μπλοκ, 27 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-1 (25-19, 25-20, 21-25, 30-28) σε 125΄
Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Μπάνοφ 29 (25/43επ., 1 μπλοκ, 3 άσσοι), Μολίνα 18 (13/23επ., 2 μπλοκ, 3 άσσοι, 46%υπ., 27%αρ.), Στάνκοφ 1 (0/2επ., 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 4 (3/7επ., 1 μπλοκ), Καραμπαλί 12 (10/15επ., 2 μπλοκ), Κωστόπουλος 8 (5/13επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 29%υπ., 24%αρ.) / Φωλιάς (λ. - 42%υπ., 25%αρ.), Γκούζντα (λ. – 62%υπ., 38%αρ.), Μπαρντακτζιάν, Μελλές, Σπηριούνης, Τσαρκάτογλου.
Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Άκης Χατζηαντωνίου): Νέλλι 21π. (19/34επ., 2 άσσοι), Βαλτσίνοφ 8 (6/26επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 52%υπ., 29%αρ.), Τελκίνσκι 6 (2/3επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι), Μέγιερ 2 (1/3επ., 1 μπλοκ), Ααπανιέμι 8 (7/9επ., 1 μπλοκ), Χάκας 17 (14/27επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι, 45%υπ., 25%αρ.) / Συναδινός (30%υπ., 17%αρ.), Σαλταφερίδης, Ιντρισλάρι, Καγιαλής 2 (1/2επ., 1 μπλοκ).
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