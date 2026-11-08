Μία μέρα μετά τις γυναίκες και οι άνδρες του Πανιωνίου έκαναν περίπατο στην Μίκρα επικρατώντας του Άρη με 3-0.

Το Σάββατο οι γυναίκες του Πανιωνίου χωρίς να συναντήσουν το παραμικρό πρόβλημα νίκησαν με 3-0 τον Άρη και έκαναν το τέσσερα στα τέσσερα στο πρωτάθλημα. Μία μέρα πιο μετά σειρά πήραν οι άνδρες των «κυανέρυθρων» οι οποίοι επικράτησαν επίσης με 3-0 (19-25, 19-25, 12-25) των «κίτρινων» κάνοντας με την σειρά τους το τρία στα τρία στην Novibet Volley League.

Ο Πανιώνιος κυριάρχησε απόλυτα με τον Άρη που ακόμα προσπαθεί να βρει τον δρόμο του, να μην μπορεί να τον κοιτάξει στα μάτια και να του βάλει δύσκολα. Οι «κίτρινοι» μάλιστα όχι μόνο δεν έχουν νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, αλλά ακόμα δεν έχουν καταφέρει να πάρουν ούτε σετ.

MVP ο Νανόπουλος

Πολυτιμότερος αθλητής του αγώνα αναδείχτηκε ο Αλέξανδρος Νανόπουλος του Πανιωνίου Betsson. Τη βράβευση έκανε ο αντιπρόεδρος της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Πανιωνίου Betsson, Νικήτας Βέλλης.

Διαιτητές: Δημητρίου, Τσιούλα, Τσάλεντζ ρέφερι: Βασιλειάδης, Παρατηρητής: Γεωργιάδης, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 14-16, 18-21, 19-25

2ο σετ: 7-8, 10-16, 14-21, 19-25

3ο σετ: 4-8, 6-16, 8-21, 12-25

*Οι πόντοι του Α.Σ.Άρης προήλθαν: 1 άσσος, 29 επιθέσεις (44% αποτελεσματικότητα), 2 μπλοκ, 18 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου Betsson οι πόντοι προήλθαν: 10 άσσοι, 40 επιθέσεις (59% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ, 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (19-25, 19-25, 12-25) σε 70΄

AΡΗΣ Α.Σ. (Γιάννης Μέλκας): Βίνκελμίλερ 11π. (10/24επ., 1 μπλοκ), Δέρβας 4 (3/6επ., 1 μπλοκ), Παξιμαδάκης 5 (5/12επ., 35%υπ., 17%αρ.), Φραγκουλίδης, Πεντίδης 4 (4/7επ.), Μέγιερ 4 (3/4επ., 1 άσσος) / Μπουράκης (λ. – 64%υπ., 43%αρ.), Γκοτσίδης, Σεμερτζίδης, Μορέιρα 2 (2/9επ., 42%υπ., 33%αρ.), Ανγκέλοφ 1 (1/2επ.).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νέβεν Μαϊστόροβιτς): Μπράιαν 11π. (8/12επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι), Τοντόροβιτς, Νανόπουλος 16 (9/19επ., 2 μπλοκ, 5 άσσοι, 64%υπ., 36%αρ.), Ατανασίεγιβιτς 12 (11/13επ., 1 άσσος), Χαγκπαράστ 13 (10/17επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 67%υπ., 39%αρ.), Λινάρδος 6 (2/6επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος) / Σωνάκης (λ. – 44%υπ., 44%αρ.), Ανδρεάδης, Ευγενιάδης (λ).