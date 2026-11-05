Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Πήραμε τις απαντήσεις μας, γίναμε σοφότεροι, ζήτω η ισονομία!»

Με νέα ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός τοποθετήθηκε και πάλι, αυτή τη φορά ειρωνικά, για τα ζητήματα που έχει θέσει το τελευταίο διάστημα, αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση που έλαβε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός.

Η σημερινή ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού έχει ως εξής:

“Πήραμε λοιπόν όλοι τις απαντήσεις μας (μπορεί και όχι). Για τις επιλεκτικές επιχορηγήσεις, την Εφορία, τα χαρισμένα γήπεδα, τα ενοίκια και τους τίτλους. Γίναμε πιο σοφοί!!!

Προχωράμε… στην επόμενη μέρα. Ζήτω η ισονομία!”.

Επισημαίνεται ότι πριν από λίγες μέρες οι Ερυθρόλευκοι είχαν εξαπολύσει ευθεία επίθεση εναντίον του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Πέρασε η 2η αγωνιστική της Volley League και ούτε φωνή, ούτε ακρόαση από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση για το σκάνδαλο με την αποκλειστική οικονομική ενίσχυση στον Παναθηναϊκό. Η ισονομία στον ελληνικό αθλητισμό δεν μπορεί να εφαρμόζεται κατά το δοκούν, ούτε οι κανόνες να αλλάζουν ανάλογα με την ομάδα. Είδαμε ξαφνικά να μπαίνουν στα ταμεία του Παναθηναϊκού Α.Ο. 100.000 ευρώ από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως επιχορήγηση για τάραφλεξ και video check στο γήπεδο όπου αγωνίζεται η ομάδα βόλεϊ.

Την ώρα που κάθε ομάδα αγωνίζεται να αυξήσει τα έσοδά της, με χορηγούς και τη στήριξη των φιλάθλων της, μία συγκεκριμένη ομάδα ενισχύεται με κρατική παρέμβαση, ενώ η Γ.Γ.Α. οφείλει να αποτελεί θεματοφύλακα της ισονομίας και όχι να ευνοεί συγκεκριμένους συλλόγους».