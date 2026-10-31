Ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου έκανε και αυτός δύο στα δύο στη Novibet Volley League επικρατώντας του ΝΟΠΕΡ με 3-1.

Εντελώς διαφορετικό ξεκίνημα σε σχέση με πέρσι για τον Φλοίσβο, με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να κάνει το δύο στα δύο στην φετινή Novibet Volley League επικρατώντας με 3-1 (25-23, 21-25, 25-23, 25-19). Η ομάδα του Ρεθύμνου από την πλευρά της μετά την μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Novibet League Cup πάλεψε και το ματς αυτό δείχνοντας πως επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία για να μείνει .

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Σχάουτεν με 24 πόντους και τον ακολούθησαν ο Τζιάνι με 14 και ο Κουμεντάκης με 13. Για τους ηττημένους ο Καρντόσο είχε επίσης 24 και ο Μπαρέρα 15.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 12-16, 21-20, 25-23

2ο σετ: 8-4, 14-16, 19-21, 21-25

3ο σετ: 5-8, 14-16, 21-18, 25-23

4ο σετ: 8-5, 16-11, 21-16, 25-19

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 5 άσσους, 51 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων, ενώ του ΝΟΠΕΡ προήλθαν από 9 άσσους, 47 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-1 (25-23, 21-25, 25-23, 25-19) σε 121′

Φλοίσβος (Αργύρης Ψάρρας): Εσένκο 8 (2/4 επ., 6 μπλοκ, 100% υπ. – 50% άριστες), Κουμεντάκης 13 (11/20 επ., 2 μπλοκ, 45% υπ. – 20% άριστες), Σχάουτεν 24 (22/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 100% υπ. – 50% άριστες), Ντολογκοπόλοβ 2 (2 μπλοκ), Τζιάνι 14 (10/31 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 45% υπ. – 36% άριστες), Πόλακ 8 (4/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 33% υπ. – 33% άριστες) / Κοντοστάθης (λ, 58% υπ. – 33% άριστες), Γεωργούντζος 1 (1 άσσος), Καπετανίδης 2 (2/2 επ., 67% υπ. – 67% άριστες)

ΝΟΠΕΡ (Τόμας Γκαλιμπέρτι): Μαρούλης 1 (1 μπλοκ), Μπαρέρα 15 (12/29 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 33% υπ. – 0% άριστες), Γκάγκο 8 (4/9 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Καρντόσο 24 (22/33 επ., 2 άσσοι, 56% υπ. – 16% άριστες), Πιέτρουκτσουκ 6 (4/23 επ., 2 μπλοκ, 33% υπ. – 22% άριστες), Ολντάνι 7 (3/10 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Παχιαδάκης (λ, 40% υπ. – 32% άριστες), Παχάκης 1 (1/1 επ.), Μανωλάκης 1 (1/2 επ.)