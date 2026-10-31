Μπορεί να δυσκολεύτηκε, ωστόσο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη στην Novibet Volley League επικρατώντας με 3-1 της Κηφισιάς.

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πέτκοβιτς που σταμάτησε στους 29 πόντους με το εξαιρετικό 66% στην επίθεση, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη στη Novibet Volley League επικρατώντας της Κηφισιάς στο Παλατάκι με 3-1 (25-23, 25-12, 22-25, 25-23).

Ο αγώνας με εξαίρεση το δεύτερο σετ που πήραν με άνεση οι γηπεδούχοι ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι με τους φιλοξενούμενους να βάζουν δύσκολα στους παίκτες του Βαλάντη Μαμάη. Οι Θεσσαλονικείς ωστόσο με τον Πέτκοβιτς και τον Μαϊκόν που είχε 15 πόντους, ήταν πιο ψύχραιμοι στο τέλος φτάνοντας έτσι στη νίκη και στο τρίποντο.