Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα, ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου πέρασε από την Μίκρα επικρατώντας του Άρη με 3-0.

Με νίκη και μάλιστα άνετη, ξεκίνησε την φετινή Novibet Volley League ο Φλοίσβος. Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου επικράτησε με 3-0 (20-25, 14-25, 23-25) του Άρη στη Μίκρα. Ουσιαστικά μόνο στο τρίτο σετ οι «κίτρινοι«» το πάλεψαν θέλοντας να πάρουν το πρώτο τους σετ στην επιστροφή τους μετά από χρόνια στην μεγάλη κατηγορία, αλλά ο Σούτεν είχε άλλη γνώμη, καθώς στο τέλος καθάρισε όλες τις φάσεις δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

O Kέισι Σούτεν MVP

O Kαναδός διαγώνιος του Φλοίσβου Κέισι Σούτεν αναδείχτηκε MVP του αγώνα. Την βράβευση έκανε ο πρόεδρος του Φλοίσβου Δημήτρης Αγγελόπουλος.

Διαιτητές: Ιωαννίδης, Μούζουλας, Τσάλεντζ ρέφερι: Τσιούλα, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 18-21, 20-25

2ο σετ: 4-8, 8-16, 9-21, 14-25

3ο σετ: 8-7, 16-15, 21-20, 23-25

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 2 άσσους, 37 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 5 άσσους, 47 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 14-25, 23-25) σε 81'

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Γιάννης Μέλκας): Βίνκελμπουλερ 13 (13/23 επ.), Παξιμαδάκης 8 (6/13 επ., 2 άσσοι, 46% υπ. - 21% άριστες), Φραγκουλίδης 4 (4/9 επ., 33% υπ. - 13% άριστες), Πεντίδης 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ), Μορέιρα 7 (7/9 επ.), Μέγιερ 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 38% υπ. - 25% άριστες), Γκοτσίδης (λ), Δέρβας, Παπαγεωργίου, Ανγκέλοφ.

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Αργύρης Ψάρρας): Εσένκο 8 (7/8 επ., 1 μπλοκ), Κουμεντάκης 10 (8/13 επ., 2 άσσοι, 53% υπ. - 27% άριστες), Σχάουτεν 19 (16/24 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ντολγκοπόλοφ 4 (4 μπλοκ), Τζιάνι 14 (11/22 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 88% υπ. - 50% άριστες), Πόλακ 7 (4/6 επ., 3 μπλοκ) / Κοντοστάθης (λ, 44% υπ. - 19% άριστες), Καούνης (λ), Γεωργούντζος, Καπετανίδης, Κανάσαρος 1 (1/1 επ.), Δανιήλ.

Η γνώμη του πάγκου

Ο προπονητής του Φλοίσβου Αργύρης Ψάρρας δήλωσε: «Κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη, πόσο μάλλον όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μία ομάδα όπως ο Άρης. Ήταν ένα παιχνίδι που δεν ξέραμε ακριβώς τι να περιμένουμε, καθώς δεν είχαμε ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα παρουσιαστεί ο αντίπαλός μας, ούτε για το ρόστερ του. Παρόλα αυτά, εκμεταλλευτήκαμε κάποιες αδυναμίες του Άρη στην άμυνα, ήμασταν σοβαροί στο παιχνίδι μας και καταφέραμε να πάρουμε το τρίποντο, που είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια και τους στόχους μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη. Πιστεύω ότι ο Άρης θα βρει τον δρόμο του και πραγματικά το αξίζει. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας, κρατάμε τους τρεις βαθμούς και κοιτάμε με αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήματος».