Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η ενίσχυση στον Φλοίσβο με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να ανακοινώνει την απόκτηση του Καναδού κεντρικού, Εσένκο Πίρσον.

Την ομάδα για τη νέα χρονιά με στόχο φυσικά να μην κινδυνέψει και να πάει πολύ καλύτερα από πέρσι, ετοιμάζει ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου. Το συγκρότημα του Αργύρη Ψάρρα έκανε ακόμα μία κίνηση ανακοινώνοντας την απόκτηση του Καναδού κεντρικού, Εσένκο Πίρσον.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Έναρξη συνεργασίας με τον Eshenko Pearson

ΤΟ ΤΑΑ ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου είναι στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Eshenko Pearson.

Ο Καναδός κεντρικός (ημ. γέννησης 16/10/1997, ύψος 2,05μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος της Novibet Volley League 2026-2027.

Ο Eshenko Pearson είναι μέλος της εθνικής ομάδας του Καναδά και πραγματοποιεί μάλιστα εξαιρετικές εμφανίσεις στο Volleyball Nations League, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του και στα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2023, ενώ έχει διακριθεί στο πρωτάθλημα NORCECA (North, Central America and Caribbean Volleyball Confederation), με την πρώτη θέση το 2016 στην κατηγορία των U21 και την δεύτερη στα πρωταθλήματα του 2021 και 2023.

Σε επίπεδο συλλόγων, έχει κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο του U Sports National Champion με την TWU Spartans, ενώ αναδείχθηκε κορυφαίος μπλοκέρ της λίγκας του Καναδά το 2020 και ήταν και στην All Star Player στη Δυτική Περιφέρεια. Την περίοδο 2020-2021 αναδείχθηκε καλύτερος μπλοκέρ στο πρωτάθλημα της Γερμανίας, ενώ με τη φανέλα της Benfica πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Πορτογαλίας τη σεζόν 2024-2025 και το κύπελλο Πορτογαλίας την περίοδο 2025-2026.

Το who is whο

Όνομα: Eshenko Pearson

Γεννήθηκε: 16/10/1997

Υπηκοότητα: Καναδάς

Ύψος: 2.05μ.

Θέση: Κεντρικός

Προηγούμενες ομάδες:

2025 - 2026 Alterna Stade Poitevin (Γαλλία)

2023 - 2025 SL Benfica (Πορτογαλία)

2021 - 2023 SVG Lüneburg (Γερμανία)

2020 - 2021 Helios Grizzlys Giesen (Γερμανία)

2015 - 2020 Trinity Western Univ. (Καναδάς)

Ο ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου καλωσορίζει τον Eshenko Pearson στην οικογένεια του και του εύχεται μία καλή αγωνιστική σεζόν, γεμάτη επιτυχίες».