ΠΑΟΚ: Ο Ρώσος Ρουκαβίσνικοφ νέος πασαδόρος των «ασπρόμαυρων»
Μπορεί να άργησε αλλά τελικά ο ΠΑΟΚ αρχίζει να φτιάχνει ένα αξιόμαχο ρόστερ εν' όψει της νέας ιδιαίτερα απαιτητικής χρονιάς στην Novibet Volley League και την Ευρώπη. Τελευταίο απόκτημα των «ασπρόμαυρων» είναι ο Εβγένι Ρουκαβίσνικοφ, με τον 35χρονο Ρώσο πασαδόρο να είναι μια σημαντική ενίσχυση στη θέση αυτή.
Ο Ρουκαβίσνικοφ αγωνίστηκε διαδοχικά σε Μπελογκόριε, Νιζνεβαρτόσκ, Τσέλιαμπινσκ (Α2), Γιάροσλαβ, Εκατερίνενμπουργκ, Σοργκούτ (για τρεις σεζόν), Κούζμπας (ήταν συμπαίκτης με τον Λομπιζένκο) για να έρθει η μεγάλη μεταγραφή στη Ζενίτ Καζάν το 2023.
Στην σπουδαία Ζενίτ, ο Ρουκαβίσνικοφ ήταν ένα ποιοτικό μπακ απ του τεράστιου Μάικα Κρίστενσεν, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2024 και το Κύπελλο και Σούπερ Καπ του 2023. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον έμπειρο παίκτη και το μόνο που μένει είναι να πέσουν οι υπογραφές και να ανακοινωθεί και επίσημα.
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