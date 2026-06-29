Ο 35χρονος Ρώσος, Εβγένι Ρουκαβίσνικοφ θα είναι ο νέος πασαδόρος του ΠΑΟΚ με τον «δικέφαλο του βορρά» να ενισχύεται σημαντικά στη θέση αυτή.

Μπορεί να άργησε αλλά τελικά ο ΠΑΟΚ αρχίζει να φτιάχνει ένα αξιόμαχο ρόστερ εν' όψει της νέας ιδιαίτερα απαιτητικής χρονιάς στην Novibet Volley League και την Ευρώπη. Τελευταίο απόκτημα των «ασπρόμαυρων» είναι ο Εβγένι Ρουκαβίσνικοφ, με τον 35χρονο Ρώσο πασαδόρο να είναι μια σημαντική ενίσχυση στη θέση αυτή.

Ο Ρουκαβίσνικοφ αγωνίστηκε διαδοχικά σε Μπελογκόριε, Νιζνεβαρτόσκ, Τσέλιαμπινσκ (Α2), Γιάροσλαβ, Εκατερίνενμπουργκ, Σοργκούτ (για τρεις σεζόν), Κούζμπας (ήταν συμπαίκτης με τον Λομπιζένκο) για να έρθει η μεγάλη μεταγραφή στη Ζενίτ Καζάν το 2023.

Στην σπουδαία Ζενίτ, ο Ρουκαβίσνικοφ ήταν ένα ποιοτικό μπακ απ του τεράστιου Μάικα Κρίστενσεν, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2024 και το Κύπελλο και Σούπερ Καπ του 2023. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον έμπειρο παίκτη και το μόνο που μένει είναι να πέσουν οι υπογραφές και να ανακοινωθεί και επίσημα.